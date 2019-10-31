Зеленський хоче приєднання України до Програми розширення можливостей НАТО



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Україна зацікавлена у посиленні взаємодії з НАТО з метою відновлення стабільності та безпеки у Чорноморському регіоні, заявив Зеленський Фото: пресслужба глави держави

«Певен, що Україна готова до переходу на новий рівень співпраці», – сказав Зеленський

Україна прагне поглибити співпрацю з НАТО для зміцнення обороноздатності, посилити стійкість країни до сучасних загроз та підвищити взаємодію зі структурами Альянсу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відкриваючи засідання Комісії Україна-НАТО у Києві.

«Ми вдячні, що Альянс продовжує надавати нам політичну та практичну допомогу, особливо у реформуванні сектору безпеки та оборони. Гарною основою для цього є комплексний пакет допомоги НАТО, ухвалений у 2016 році. Сподіваємося, що він буде доповнений, оновлений та розширений додатковими проектами й заходами», – сказав Зеленський, якого цитує пресслужба глави держави.

Крім того, за словами президента, Україна розраховує на прискорення процесу досягнення українськими Збройними силами сумісності з силами НАТО.

«Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до Програми розширення можливостей НАТО. Певен, що Україна готова до переходу на цей новий рівень співпраці», – сказав Зеленський.

За його словами, Україна зацікавлена у посиленні взаємодії з НАТО з метою відновлення стабільності та безпеки у Чорноморському регіоні.

«Ми очікуємо на підтримку пропозиції України щодо практичних кроків з імплементації Чорноморського пакету НАТО, ухваленого у квітні цього року. Нам необхідно спільно посилювати спроможності ВМС України у цьому важливому для нас регіоні», – констатував глава держави.

Зеленський зазначив, що візит членів Північноатлантичної ради НАТО в Україну – це яскрава демонстрація солідарності з нашою державою.

«Дякуємо за незмінну позицію союзників щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України та невизнання анексії Криму. Вдячні за наполегливі вимоги НАТО до Росії припинити агресивні дії та вивести війська з окупованих територій України», – сказав президент.

Зеленський підтвердив, що Україна є послідовним та дієвим партнером Альянсу, який і надалі робитиме внесок у безпеку на євроатлантичному просторі та за його межами.

За словами президента, він високо цінує те, що торік на саміті у Брюсселі лідери країн Альянсу підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна має бути членом НАТО.

«Зі свого боку ми розуміємо, що тільки ефективні реформи є запорукою нашого членства в Альянсі. Ми віддані трансформації України відповідно до стандартів НАТО й саме на цьому фокусуємо наші спільні зусилля», – заявив Зеленський.

Як відомо, президент Володимир Зеленський у четвер, 31 жовтня, провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Маріїнському палаці в Києві.

Після закінчення зустрічі Зеленський взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, яка відбувається у рамках візиту Північноатлантичної ради Альянсу до України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, побував в Одесі.

Столтенберг виступив в Одеській морській академії, де заявив про те, що повернути Донбас під український контроль допоможе проведення реформ і підтримка НАТО.