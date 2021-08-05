Зеленський пояснив, чому війна на Донбасі не закінчилась за рік

Зеленський визнав, що завершення війни на Донбасі залежить від Путіна

Раніше Зеленський обіцяв закінчити війну на Донбасі за рік – до кінця 2020 року

Президент Російської Федерації Володимир Путін не хоче закінчувати війну на Донбасі. За словами президента України Володимира Зеленського, лише від нього зараз залежить питання припинення вогню. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалу «Дом». За словами президента, він особисто робить все можливе для деокупації Донбасу.

«Звичайно, я дуже цього хочу (деокупації – ред.). Я все роблю для цього, але, на жаль, не все від мене залежить», – зазначив український президент.

За словами глави держави, він абсолютно не приховує та президент РФ Володимир Путін знає його думку. Зеленський вважає, що 90% успіху у питанні повернення Донбасу залежить від однієї людини.

«І точно потрібно знати, що він з цим живе. І люди на Донбасі повинні знати, повинні це розуміти. Вони не повинні жити ілюзіями», – наголосив Зеленський.

Водночас український президент зазначив, що закриті контрольні пункти в’їзду та виїзду з боку деяких районів Донецької та Луганської областей – ще одне підтвердження небажання Росії виконувати домовленості щодо Донбасу.

Нещодавно Зеленський заявив, що для завершення війни на Донбасі необхідна політична воля Росії.

Ззначимо, що під час своєї передвиборної кампанії Володимир Зеленський обіцяв, що швидко припинить війну з РФ.

9 грудня 2019 го року президент Зеленський на зустрічі Нормандської четвірки в Парижі сказав, що дає собі рік на те, щоб закінчити війну на Донбасі.

Торік Зеленський в інтерв'ю BBC навіть пообіцяв піти з посади президента, якщо не зможе «закінчити війну».

Нагадаємо, війна на Донбасі триває з 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».