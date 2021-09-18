Зеленський присвоїв почесні звання працівникам фармацевтичної галузі
Державні нагороди присвоєно за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної фармацевтичної галузі, підготовку висококваліфікованих фахівців, сумлінну працю та високий професіоналізм
Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня фармацевтичного працівника відзначив державними нагородами працівників галузі. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
Зокрема, професорові кафедри Національного фармацевтичного університету (м.Харків), доктору фармацевтичних наук Ользі Посилкіній присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України», а начальникові відділу стандартизації медичної допомоги Департаменту оцінки медичних технологій ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» Оксані Гуленко – «Заслужений працівник охорони здоров'я України».
Крім того, звання «Заслужений працівник фармації України» присвоєно деканові факультету Національного фармацевтичного університету Світлані Калайчевій, завідувачеві кафедри НФУ Володимиру Малому, голові правління громадської організації «Вінницька обласна асоціація фармацевтів» «Кум Део» Ларисі Просяник.
Нагадаємо, що День фармацевтичного працівника відзначається в Україні у третю суботу вересня.
До слова, 17 вересня мер Києва Віталій Кличко привітав столичних рятувальників із професійним світом та вручив нагороди від міста. Церемонія нагородження відбулася біля приміщення КМДА, де рятувальники представили киянам кілька зразків сучасної спецтехніки.