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    В Індії на честь дня народження прем'єра за добу вакцинували 22 млн осіб

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    Вакцинація в Індії досягає рекордних показників, проте подолати пандемію ще не вдалося - В Індії на честь дня народження прем'єра за добу вакцинували 22 млн осіб
    Вакцинація в Індії досягає рекордних показників, проте подолати пандемію ще не вдалося
    Фото з відкритих джерел

    МОЗ Індії повідомляє про рекордну кількість бажаючих вакцинуватися

    Індійські медики за добу, 17 вересня, вакцинували від коронавірусу більше 22 млн осіб, що стало новим рекордом в історії країни. Дані про це наведено на сайті Міністерства охорони здоров'я республіки.

    Як зазначає India Today, причиною стало бажання громадян і місцевої влади таким чином відсвяткувати день народження прем'єра Республіки Нарендри Моді, якому виповнився 71 рік.

    «Це подарунок від співробітників служб охорони здоров'я і громадян прем'єру», – розповів міністр охорони здоров'я країни Мансух Мандавія.

    У відповідь моді на своїй сторінці в Twitter вказав, що відчуває гордість за своїх співгромадян і вважає це великою честю.

    «Я висловлюю вдячність нашим лікарям, новаторам, адміністраторам, медсестрам, медичним працівникам і всім рядовим працівникам, які доклали багато зусиль, щоб вакцинація привела до успіху», – написав моді.

    Попередній рекорд за кількістю щеплених в Індії був встановлений 27 Серпня – 13 млн осіб. Всього в країні обидві дози вакцини отримали близько 787 млн осіб.

    До слова, раніше 12 дітей померли від невідомої вірусної лихоманки в індійському північному штаті Уттар-Прадеш. Загальна кількість жертв епідемії цієї хвороби досягла в регіоні 68 чоловік, 40 із них – діти.

    Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на органи охорони здоров’я Уттар-Прадеш, це тільки приблизна кількість померлих. Місцевий департамент охорони здоров’я не враховує померлих від лихоманки в приватних лікарнях і тих, хто помер удома, не звернувшись за допомогою до лікарів.

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    Теги: здоров'я міністр Індія рекорд Twitter хвороби вакцинація коронавірус
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    В Індії на честь дня народження прем'єра за добу вакцинували 22 млн осіб