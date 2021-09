В Індії на честь дня народження прем'єра за добу вакцинували 22 млн осіб

Індійські медики за добу, 17 вересня, вакцинували від коронавірусу більше 22 млн осіб, що стало новим рекордом в історії країни. Дані про це наведено на сайті Міністерства охорони здоров'я республіки.

Як зазначає India Today, причиною стало бажання громадян і місцевої влади таким чином відсвяткувати день народження прем'єра Республіки Нарендри Моді, якому виповнився 71 рік.

«Це подарунок від співробітників служб охорони здоров'я і громадян прем'єру», – розповів міністр охорони здоров'я країни Мансух Мандавія.

У відповідь моді на своїй сторінці в Twitter вказав, що відчуває гордість за своїх співгромадян і вважає це великою честю.

«Я висловлюю вдячність нашим лікарям, новаторам, адміністраторам, медсестрам, медичним працівникам і всім рядовим працівникам, які доклали багато зусиль, щоб вакцинація привела до успіху», – написав моді.

Every Indian would be proud of today’s record vaccination numbers.



I acknowledge our doctors, innovators, administrators, nurses, healthcare and all front-line workers who have toiled to make the vaccination drive a success. Let us keep boosting vaccination to defeat COVID-19.