В Індії на честь дня народження прем'єра за добу вакцинували 22 млн осіб

Вакцинація в Індії досягає рекордних показників, проте подолати пандемію ще не вдалося

МОЗ Індії повідомляє про рекордну кількість бажаючих вакцинуватися

Індійські медики за добу, 17 вересня, вакцинували від коронавірусу більше 22 млн осіб, що стало новим рекордом в історії країни. Дані про це наведено на сайті Міністерства охорони здоров'я республіки.

Як зазначає India Today, причиною стало бажання громадян і місцевої влади таким чином відсвяткувати день народження прем'єра Республіки Нарендри Моді, якому виповнився 71 рік.

«Це подарунок від співробітників служб охорони здоров'я і громадян прем'єру», – розповів міністр охорони здоров'я країни Мансух Мандавія.

У відповідь моді на своїй сторінці в Twitter вказав, що відчуває гордість за своїх співгромадян і вважає це великою честю.

«Я висловлюю вдячність нашим лікарям, новаторам, адміністраторам, медсестрам, медичним працівникам і всім рядовим працівникам, які доклали багато зусиль, щоб вакцинація привела до успіху», – написав моді.

Every Indian would be proud of today’s record vaccination numbers.



I acknowledge our doctors, innovators, administrators, nurses, healthcare and all front-line workers who have toiled to make the vaccination drive a success. Let us keep boosting vaccination to defeat COVID-19. — Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2021

Попередній рекорд за кількістю щеплених в Індії був встановлений 27 Серпня – 13 млн осіб. Всього в країні обидві дози вакцини отримали близько 787 млн осіб.

До слова, раніше 12 дітей померли від невідомої вірусної лихоманки в індійському північному штаті Уттар-Прадеш. Загальна кількість жертв епідемії цієї хвороби досягла в регіоні 68 чоловік, 40 із них – діти.

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на органи охорони здоров’я Уттар-Прадеш, це тільки приблизна кількість померлих. Місцевий департамент охорони здоров’я не враховує померлих від лихоманки в приватних лікарнях і тих, хто помер удома, не звернувшись за допомогою до лікарів.

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