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    Кличко роздав нагороди столичним рятувальникам у їхнє професійне свято (фото)

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    Кличко роздав нагороди столичним рятувальникам у їхнє професійне свято (фото)
    Фото: kyivcity.gov.ua

    Церемонія нагородження відбулася біля приміщення КМДА

    Мер Києва Віталій Кличко привітав столичних рятувальників із професійним світом та вручив нагороди від міста, повідомляє пресслужба КМДА. Церемонія нагородження відбулася біля приміщення КМДА, де рятувальники представили киянам кілька зразків сучасної спецтехніки, повідомляє пресслужба.

    «Мені дуже приємно вітати з професійним святом тих, хто щодня забезпечує спокій у нашому місті та рятує здоров’я та життя киян. Дякую кожному з вас за мужність та відданість такій непростій і небезпечній роботі. Адже наше місто – великий мегаполіс, де щодня трапляється чимало надзвичайних подій. І тоді на допомогу приходить висококласна команда рятувальників. Це понад 3,5 тисячі людей, які професійно виконують свою роботу», – наголосив Віталій Кличко.

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    Кличко роздав нагороди столичним рятувальникам у їхнє професійне свято (фото)
    Кличко роздав нагороди столичним рятувальникам у їхнє професійне свято (фото)
    Кличко роздав нагороди столичним рятувальникам у їхнє професійне свято (фото)
    Кличко роздав нагороди столичним рятувальникам у їхнє професійне свято (фото)
    Кличко роздав нагороди столичним рятувальникам у їхнє професійне свято (фото)
    Кличко роздав нагороди столичним рятувальникам у їхнє професійне свято (фото)
    Кличко роздав нагороди столичним рятувальникам у їхнє професійне свято (фото)
    Кличко роздав нагороди столичним рятувальникам у їхнє професійне свято (фото)
    Кличко роздав нагороди столичним рятувальникам у їхнє професійне свято (фото)
    Кличко роздав нагороди столичним рятувальникам у їхнє професійне свято (фото)
    Кличко роздав нагороди столичним рятувальникам у їхнє професійне свято (фото)
    Кличко роздав нагороди столичним рятувальникам у їхнє професійне свято (фото)

    Він зазначив, щодоби київські рятувальники здійснюють понад 40 виїздів різної складності – техногенні аварії, наслідки злив і снігопадів, гасіння пожеж у будинках чи на території лісів, щоденна допомога людям, які потрапили в біду.

    «Сьогодні київські рятувальники – а це і «Київська аварійно-рятувальна служба», і Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, і рятувальники КП «Плесо» та інші служби – працюють як одна команда заради безпеки та спокою в столиці. Місто, зі свого боку, продовжує забезпечувати найнеобхіднішим рятувальні служби. У першу чергу – аварійно-рятувальною технікою та спорядженням», – сказав Віталій Кличко.

    За його словами, минулого року в столиці створили спеціальний Департамент муніципальної безпеки. За останні кілька років місто оновило спецтехніку. Зокрема, закупили водолазну машину, автовишку для доступу до висотних будівель та конструкцій, дві аварійно-рятувальних автівки, отримали авто для ліквідації пожеж.

    Цього ж року місто спрямувало 32 млн грн на подальше оновлення техніки рятувальників – як київського гарнізону ДСНС, так і комунальної «Київської аварійно-рятувальної служби».

    Теги: Віталій Кличко ДСНС мер рятувальники КМДА
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    Кличко роздав нагороди столичним рятувальникам у їхнє професійне свято (фото)