У Білорусі є 10 тисяч мігрантів для «гібридної атаки» проти ЄС, – прем’єр Польщі

«Мінський режим здійснює проти Литви і Польщі провокацію, яка була інспірована в Москві» – Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький каже, що на території Білорусі перебувають близько 10 тисяч мігрантів, які можуть наповнити Польщу і Литву. Про це повідомляє Delfi.

«Згідно з нашими даними, в Білорусі є понад 10 тисяч, може, і більше осіб, які переміщені з Близького Сходу, переважно – з Іраку, а також з Сирії, щоб проводити гібридну атаку», – сказав Моравецький на спільній пресконференції з прем’єром Литви Інгрідою Шимоніте.

За його словами, мінський режим здійснює проти Литви і Польщі «провокацію, яка була інспірована в Москві».

Польський прем’єр також підкреслив важливість боротьби з пропагандою білоруського режиму, щоб не допустити «ефективність політики Александра Лукашенка».

«Тому ми в Брюсселі говоримо в унісон, в унісон говоримо і в ООН, у Вашингтоні», – пояснив Моравецький.

Своєю чергою, Шимоніте сказала, що країни охороняють кордон, який є не тільки кордоном Литви або Польщі, а кордоном всього Євросоюзу.

Прем’єр акцентувала, що Литві доводиться охороняти досить довгу ділянку кордону в порівнянні з розміром країни, так що це «досить серйозний виклик».

Зазначимо, Литва залучить гелікоптери для захисту кордонів від нелегалів з Білорусі.

Нагадаємо, що 3 липня на кордоні Литви та Білорусі литовські прикордонники відкрили попереджувальну стрілянину. Вони також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з білоруського боку. Про це повідомляє сайт Служби охорони державного кордону.

За словами президента Литви Ґітанаса Наусєди, режим Білорусі використовує міграцію для того, щоб здійснювати тиск на Литву та на Євросоюз.

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко назвав польське місто Білосток і литовський Вільнюс білоруськими землями. Таку заяву він зробив на форумі патріотичних сил.