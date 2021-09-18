Moderna найкраще захищає від госпіталізації – дослідження CDC

Ефективність вакцини Moderna досягла 93% в період від 14 до 120 днів після другої дози, підрахували науковці

Covid-вакцина компанії Moderna є найбільш ефективною серед інших вакцин у запобіганні госпіталізації. Про це з посиланням на дослідження Центру із контролю і профілактики захворювань (CDC) США, повідомляє The Hill.

Ефективність вакцини Moderna від госпіталізації склала 93%, в той час як ефективність вакцин Pfizer-BioNTech і Johnson & Johnson склала 88% і 71%, відповідно.

«Хоча ці реальні дані свідчать про деякий розкид рівнів захисту в залежності від вакцини, всі схвалені або дозволені FDA вакцини від Covid-19 забезпечують істотний захист від госпіталізації з Covid-19», – заявили в CDC.

Всього в дослідженні взяли участь більш як 3600 дорослих, госпіталізованих в 21 лікарню США в 18 штатах у період з 11 березня по 15 серпня. З них 1 682 особи отримали позитивні результати тесту на Covid-19, інші вважалися контрольною групою. Дорослі з ослабленим імунітетом в дослідження не включалися.

При цьому більшість учасників – 64% – були невакциновані. Майже 13% були повністю щеплені вакциною Moderna, 20% були повністю щеплені вакциною Pfizer і 3,1% були повністю щеплені вакциною Johnson & Johnson.

За підсумками дослідження, ефективність вакцини серед одержувачів Moderna досягла 93% в період від 14 до 120 днів після другої дози і трохи знизилася до 92% приблизно через чотири місяці.

Також дослідники зафіксували більш значне зниження ефективності серед реципієнтів Pfizer, що сприяло зниженню загальної ефективності вакцини. Зокрема, ефективність щеплень Pfizer склала 91% в період від 14 до 120 днів після другого щеплення і тільки 77% після 120 днів.

До слова, група експертів Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) порекомендувала третій укол вакциною Pfizer від Covid-19 для осіб 65 років і старше, а також для тих, хто перебуває в групі високого ризику.

Нагадаємо, раніше нове дослідження, проведене в Ізраїлі, довело, що бустерне щеплення третьою дозою вакцини Pfizer підвищує імунний захист від коронавірусу в 10 разів.

Нагадаємо, причина важкого перебігу коронавірусної хвороби у деяких пацієнтів – підвищений рівень вироблення аутоантитіл, що діють проти тканин людини.

Також раніше стало відомо, що через кілька місяців після перенесення Covid-19 у людей, що одужали, можуть з’являтися такі аномальні наслідки хвороби, як непереносимість алкоголю, суїцидальні думки чи, наприклад, старіння нирок.

Крім того, Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я отримав обладнання для виявлення нових штамів зразків коронавірусу SARS-CoV-2, виявлених в українських пацієнтів.

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