Без Зеленського: перша леді України повеселилася на концерті «Ліги Сміху»



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Зйомки «Ліги Сміху» пройшли з новим ведучим Кошовим

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена повеселилася на концерті «Ліги Сміху» з нови ведучим.

Фотографії з концерту Зеленська виклала на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що 23 і 25 травня в Києві в «Жовтневому палаці» проходить зйомка нових програм гумористичного шоу «Ліга сміху». Його раніше вів Володимир Зеленський, який став президентом України.

Замість нього новим ведучим став Євген Кошовий.

«Новий ведучий «Ліги сміху» — старий друг-людина-eмодзі. В добру путь!», - зазначила Олена.

Прша леді України також опублікувала фотографії з гримерки і концертного залу.

Нагадаємо, «Вечірній квартал» замість Зеленського будуть вести учасники команди «Днепр», актори та ведучі Ігор Ласточкін та Юрій Ткач.

Також на постійній основі до «Кварталу» приєднується капітан команди «Стадіон Діброва» Володимир Мартинець.

Постановкою номерів замість Зеленського у «Кварталі» займатимуться Олександр Пікалов та Євген Кошовий.

У дитячій версії програми «Розсміши коміка» Зеленського замінив Юрій Ткач. Хто замінить Зеленського у дорослій версії програми наразі невідомо.