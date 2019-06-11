У Раді зареєстрували подання Зеленського про звільнення Клімкіна та призначення Пристайка



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Проєкти розглядатиме керівництво парламенту

У Верховній Раді України зареєстрували проекти постанов президента України Володимира Зеленського щодо звільнення з посади міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та призначення на цю посаду заступника голови Адміністрації президента Вадима Пристайка, повідомляє УНН.

Зазначається, що сьогодні у парламенті зареєстровано проекти постанов Зеленського про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України № 10381 та про призначення Вадима Пристайка міністром закордонних справ України № 10382.

Проєкти передано на розгляд керівництва парламенту.

Нагадаємо, сьогодні президент подав кандидатуру нового глави МЗС.

Як повідомлялося, наприкінці травня президент Володимир Зеленський подав проєкт постанови про звільнення Клімкіна. Перед цим очільник МЗС подав заяву про відставку.

6 червня Верховна Рада не підтримала відставку та звільнення з посади Клімкіна, Грицака і Полторака.

Крім того сьогодні Рябошапка повідомив, що було звільнено двох заступників голови Служби безпеки України.