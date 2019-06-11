Кого Зеленський бачить новим очільником ГПУ?

Юрій Луценко

Луценко може приєднатися до Піскуна та Шокіна

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Владимир Зеленский внес представление на увольнение Генерального прокурора Юрия Луценка. Это отличный шаг. Давно этого ждали. Текста представление еще нет, наверняка, он не совершенный, но у Юрия Витальевича будет возможность примкнуть к клубу Святослава пискуна и Виктора Шокина и пойти отстаивать свои права в Печерском суде.

Но. Было бы прекрасно еще и увидеть кандидатуру нового Генпрокурора.

В противном случае, гидра продолжит жить своей жизнью, опираясь на заместителей Юрия Луценко и среднее звено прокурорв, которые продолжат зачищать свои преступления и саботировать расследования резонансных производств.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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