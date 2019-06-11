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    Думки вголос

    Кого Зеленський бачить новим очільником ГПУ?

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Розсилка
    Юрій Луценко - Кого Зеленський бачить новим очільником ГПУ?
    Юрій Луценко

    Луценко може приєднатися до Піскуна та Шокіна

    Мовою оригіналу

    Владимир Зеленский внес представление на увольнение Генерального прокурора Юрия Луценка. Это отличный шаг. Давно этого ждали. Текста представление еще нет, наверняка, он не совершенный, но у Юрия Витальевича будет возможность примкнуть к клубу Святослава пискуна и Виктора Шокина и пойти отстаивать свои права в Печерском суде.

    Но. Было бы прекрасно еще и увидеть кандидатуру нового Генпрокурора.

    В противном случае, гидра продолжит жить своей жизнью, опираясь на заместителей Юрия Луценко и среднее звено прокурорв, которые продолжат зачищать свои преступления и саботировать расследования резонансных производств.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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