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    На конкурсі на посаду керівника ДУСі переміг Борзов – ЗМІ

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    <p>Сергій Борзов був заступником керівника Державного управління справами з червня 2014 року</p> - На конкурсі на посаду керівника ДУСі переміг Борзов – ЗМІ

    Сергій Борзов був заступником керівника Державного управління справами з червня 2014 року

    На конкурсі, за даними джерел, Сергій Борзов набрав найбільшу кількість правильних відповідей

    У конкурсі на посаду керівника Державного управління справами переміг чинний в.о. глави відомства Сергій Борзов.

    На конкурсі Борзов набрав 37 правильних відповідей, повідомляє 9 липня «Страна» з посиланням на свої джерела.

    Друге місце, як зазначається, зайняв адвокат Олексій Шевчук з 36 правильними відповідями.

    Також в конкурсі брав участь заступник голови Дніпропетровської обласної ради Валерій Безус. Він посів сьоме місце.

    Як відомо, Сергій Борзов був заступником керівника Державного управління справами з червня 2014 року.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в червні звільнив Івана Куцика з посади керівника Державного управління справами.

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