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    Данилюк розповів про основні зміни у структурі роботи СБУ

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    <p>В СБУ хочуть забрати &laquo;непритаманні функції&raquo;, зокрема економічну сферу та боротьбу з корупцією</p> - Данилюк розповів про основні зміни у структурі роботи СБУ

    В СБУ хочуть забрати «непритаманні функції», зокрема економічну сферу та боротьбу з корупцією

    На думку Данилюка, СБУ має стати потужнішою, але в одній ключовій сфері – контррозвідці

    Команда нового президента готує пакет законопроектів, які повинні реформувати різні сфери управління держави, в тому числі й Службу безпеки України.

    Про це розповів секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю на «24 каналі».

    За його словами, Служба безпеки історично вбудована у багато процесів держави, тому до її реформування всі інші реформи абсолютно не матимуть сенсу.

    Відтак, СБУ має стати потужнішою, але в одній ключовій сфері – контррозвідці. Також з відомства приберуть додаткові функції, непритаманні СБУ, зокрема економічну сферу та боротьбу з корупцією.

    Він додав, що вищезазначені дії активно підтримуються нашими міжнародними партнерами, а також президентом Зеленським. 

    «Зараз я створив групу, яка над ними працює і ми рухаємось дуже швидко. Я знаю про те, що у нас вже є закон, але чомусь він не був прийнятий нашими партнерами, зокрема з НАТО. І чомусь його не підтримують наші експерти. Чому? Бо ці закони залишають роботу СБУ незмінною. Такі закони нам не потрібні», – сказав Данилюк.

    Він додав, що до створення законопроектів мають бути залучені представники СБУ, а також українські та західні партнери.

    Нагадаємо, Данилюк також розповів, як планує реформувати «Укроборонпром».

    Також секретар РНБО заявляв, що готує законопроєкт про зміну процедури оборонного замовлення.

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