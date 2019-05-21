Зеленський призначив свого представника у Раді



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Зеленський призначив Руслана Стефанчука своїм представником у Верховній раді Фото: facebook.com/ruslan.stefanchuk

Стефанчук був головним ідеологом у штабі Зеленського під час президентських перегонів

Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука своїм представником у Верховній Раді.

Відповідний указ глави держави №312/2019 від 21 травня опубліковано на сайті президента.

«Призначити Стефанчука Руслана Олексійовича Радником Президента України - Представником Президента України у Верховній Раді України«, - йдеться у документі.

Стефанчук народився у 1975 році, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, адвокат.

Був головним ідеологом у штабі Зеленського під час президентських перегонів.

21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.

На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.

Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.