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    Зеленський призначив заступником голови Служби зовнішньої розвідки Сляднєву

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    Катерина Слюднєва - Зеленський призначив заступником голови Служби зовнішньої розвідки Сляднєву
    Катерина Слюднєва

    Раніше Катерина Сляднєва була заступником начальника управління нагляду в кримінальному провадженні прокуратури Києва

    Президент Володимир Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником голови Служби зовнішньої розвідки. Про це йдеться в указі №553 від 23 липня.

    Раніше Сляднєва була заступником начальника управління нагляду в кримінальному провадженні прокуратури Києва.

    Як повідомлялось, у червні Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Верховної Ради Владислава Бухарєва (фракція «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»).

    Бухарєв Владислав Вікторович народився 14 березня 1969 року в місті Лебедин Сумської області. Народний депутат України VIII скликання ( фракція «Батьківщина»), колишній перший заступник Голови Служби безпеки України — начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України. Спеціальне звання — генерал-лейтенант податкової міліції. Військове звання — генерал-лейтенант.

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