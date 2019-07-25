Зеленський призначив заступником голови Служби зовнішньої розвідки Сляднєву



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Катерина Слюднєва

Раніше Катерина Сляднєва була заступником начальника управління нагляду в кримінальному провадженні прокуратури Києва

Президент Володимир Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником голови Служби зовнішньої розвідки. Про це йдеться в указі №553 від 23 липня.

Раніше Сляднєва була заступником начальника управління нагляду в кримінальному провадженні прокуратури Києва.

Як повідомлялось, у червні Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Верховної Ради Владислава Бухарєва (фракція «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»).

Бухарєв Владислав Вікторович народився 14 березня 1969 року в місті Лебедин Сумської області. Народний депутат України VIII скликання ( фракція «Батьківщина»), колишній перший заступник Голови Служби безпеки України — начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України. Спеціальне звання — генерал-лейтенант податкової міліції. Військове звання — генерал-лейтенант.