Зеленський провів нараду оперативного штабу з питань авіакатастрофи МАУ



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Фото: president.gov.ua

На нараді оперативного штабу було наголошено, що розслідування перебуває на надто ранньому етапі, щоб озвучувати конкретні деталі

Президент України Володимир Зеленський провів нараду оперативного штабу з питань катастрофи літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

Українська група з 45 фахівців уже працює над розслідуванням причин трагедії. Відбувається огляд деталей літака, також проводиться збір ДНК родичів загиблих з метою ідентифікації тіл та їхньої подальшої репатріації. Нині вже зібрано матеріал у родичів дев’яти з 11 жертв трагедії. Матеріал інших двох буде зібраний найближчим часом, коли вирішаться логістичні питання.

Фото: president.gov.ua

Крім того, президент України проводить консультації з міжнародними партнерами. 9 січня Володимир Зеленський мав телефонні розмови з прем’єр-міністрами Великої Британії та Швеції, президентами Ірану й Афганістану. Також заплановане спілкування телефоном з прем’єр-міністром Канади та Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики. Глава держави підкреслює, що Україна зацікавлена в прозорому та об’єктивному розслідуванні.

На нараді оперативного штабу було наголошено, що розслідування перебуває на надто ранньому етапі, щоб озвучувати конкретні деталі. Розглядається кілька версій причин авіакатастрофи.

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ.

Натомість, за інформацією ЗМІ, за попередньою оцінкою західних спецслужб, літак не збивали, а він розбився через технічну несправність.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.