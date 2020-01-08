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    У світі

    Розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ

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    На знімок з фрагментом ракети звернув увагу засновник інтернет-видання Bellingcat, британський журналіст Еліот Хіггінс - Розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ
    На знімок з фрагментом ракети звернув увагу засновник інтернет-видання Bellingcat, британський журналіст Еліот Хіггінс

    Походження фотографії з фрагментом ракети, запущеної, ймовірно, з зенітного ракетного комплексу (ЗРК) «Тор» ще належить перевірити

    У мережі Twitter поширюється фотографія, зроблена нібито на місці катастрофи лайнера Boeing 737-800 «Міжнародних авіаліній України». Стверджується, що на ній зображено фрагмент ракети, запущеної, ймовірно, з зенітного ракетного комплексу (ЗРК) «Тор».

    На знімок звернув увагу засновник інтернет-видання Bellingcat, британський журналіст Еліот Хіггінс, що спеціалізується на розслідуваннях. Він зазначив, що походження фотографії ще належить перевірити і що прояснити першоджерело кадру на основі даних геолокації буде важко, але пообіцяв, що Bellingcat перевірить версію про можливу атаку на літак з «Тора».

    «Ми розглянемо останнє відоме місцезнаходження літака (в повітряному просторі) і відстань до нього від іранських військових баз, і подивимося, чи перебував він у радіусі дії систем «Тор». Це не залежить від перевірки автентичності зображення», - написав Хіггінс.

    На закінчення він закріпив твіт, в якому підкреслив, що поки місцезнаходження зображеного на фотографії уламка не буде встановлено, що, за його словами, практично неможливо, до цієї інформації слід ставитися з обережністю.

    Згідно з відкритими даними, на озброєнні іранської армії є 29 ЗРК «Тор-М1» російського виробництва. Поставка цих комплексів Тегерану з Росії завершилася в січні 2007 року.

    Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.

    Також Україна заборонила польоти з 9 січня над територією Іраку.

    До слова, до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві люди несуть квіти та свічки у зв'язку з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

    Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

    ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири

    Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

    До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.

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