Розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ

Походження фотографії з фрагментом ракети, запущеної, ймовірно, з зенітного ракетного комплексу (ЗРК) «Тор» ще належить перевірити

У мережі Twitter поширюється фотографія, зроблена нібито на місці катастрофи лайнера Boeing 737-800 «Міжнародних авіаліній України». Стверджується, що на ній зображено фрагмент ракети, запущеної, ймовірно, з зенітного ракетного комплексу (ЗРК) «Тор».

На знімок звернув увагу засновник інтернет-видання Bellingcat, британський журналіст Еліот Хіггінс, що спеціалізується на розслідуваннях. Він зазначив, що походження фотографії ще належить перевірити і що прояснити першоджерело кадру на основі даних геолокації буде важко, але пообіцяв, що Bellingcat перевірить версію про можливу атаку на літак з «Тора».

«Ми розглянемо останнє відоме місцезнаходження літака (в повітряному просторі) і відстань до нього від іранських військових баз, і подивимося, чи перебував він у радіусі дії систем «Тор». Це не залежить від перевірки автентичності зображення», - написав Хіггінс.

Until the location of this debris is confirmed, which is next to impossible with this image, I would treat it with caution. There's other examples of this type of debris documented in other conflicts, so there's no way to know this is in Iran https://t.co/MXR4NSIp1c