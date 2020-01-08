ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані
Усі пасажири та екіпаж рейсу Тегеран-Київ загинули
За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Попередній список загиблих оприлюднило видання Baza у Telegram.
«Попередній список загиблих громадян України, які летіли на літаку «Боїнг», що розбився:
- Сергій Хоменко
- Катерина Статник
- Марина Микитюк
- Валерія Овчарук
- Володимир Гапоненко
- Юлія Сологуб
- Ольга Кобюк
- Олена Малахова
- Олексій Наумкін
- Ігор Матков
- Денис Лихно
به روزرسانی/ آخرین تصاویر از محل سقوط هواپیمای تهران- کییف— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020
طبق گزارش اورژانس، ۳۲ نفر از سرنشینان غیرایرانی و ۱۴۷ نفر ایرانی بودهاند. تاکنون یکی از جعبههای سیاه هواپیما پیدا شده است. #سقوط_هواپیمای_اوکراینیhttps://t.co/DoEiLmPK2t pic.twitter.com/CxqhU469q9
بخشی از وسایل مسافران پرواز "تهران - کیِف" که سالم مانده است— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020
ویدئو از خبرنگار ایسنا، پونه ترابی#UkrainianAirlines #ukraineplanecrash #Boeing737 #iran #ایران pic.twitter.com/9pxhkk3JZj
Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.
Серед 176 загиблих у авіакатастрофі більшість були громадянами Ірану. Державне інформаційне агентство ІРНА IRNA повідомляє, що 147 пасажирів були громадянами Ірану, решта - громадянами інших країн
За уточненими даними, на борту літака МАУ перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.
Причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна. Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.
Наразі в МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.
Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.
Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету.