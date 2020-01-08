ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані



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Пошукова операція на місці катастрофи літака МАУ в Ірані Фото: twitter.com/ISNAMEDIA

Усі пасажири та екіпаж рейсу Тегеран-Київ загинули

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Попередній список загиблих оприлюднило видання Baza у Telegram.

«Попередній список загиблих громадян України, які летіли на літаку «Боїнг», що розбився:

Сергій Хоменко

Катерина Статник

Марина Микитюк

Валерія Овчарук

Володимир Гапоненко

Юлія Сологуб

Ольга Кобюк

Олена Малахова

Олексій Наумкін

Ігор Матков

Денис Лихно

به روزرسانی/ آخرین تصاویر از محل سقوط هواپیمای تهران- کی‌یف



طبق گزارش اورژانس، ۳۲ نفر از سرنشینان غیرایرانی و ۱۴۷ نفر ایرانی‌ بوده‌اند. تاکنون یکی از جعبه‌های سیاه هواپیما پیدا شده است. #سقوط_هواپیمای_اوکراینیhttps://t.co/DoEiLmPK2t pic.twitter.com/CxqhU469q9 — ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020

Усі пасажири рейсу та екіпаж загинули. Уточнена інформація щодо загиблих громадян України буде оприлюднена додатково. У Департаменті консульської служби створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії - 238 16 57.





Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Серед 176 загиблих у авіакатастрофі більшість були громадянами Ірану. Державне інформаційне агентство ІРНА IRNA повідомляє, що 147 пасажирів були громадянами Ірану, решта - громадянами інших країн

За уточненими даними, на борту літака МАУ перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна. Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.

Наразі в МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.

Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету.