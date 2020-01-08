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    ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані

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    <div class="post-item__photo-author">Пошукова операція на місці катастрофи літака МАУ в Ірані&nbsp;</div> - ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані
    Пошукова операція на місці катастрофи літака МАУ в Ірані 
    Фото: twitter.com/ISNAMEDIA

    Усі пасажири та екіпаж рейсу Тегеран-Київ загинули

    За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Попередній список загиблих оприлюднило видання Baza у Telegram.

    «Попередній список загиблих громадян України, які летіли на літаку «Боїнг», що розбився:

    • Сергій Хоменко
    • Катерина Статник
    • Марина Микитюк
    • Валерія Овчарук
    • Володимир Гапоненко
    • Юлія Сологуб 
    • Ольга Кобюк
    • Олена Малахова
    • Олексій Наумкін
    • Ігор Матков
    • Денис Лихно

    Усі пасажири рейсу та екіпаж загинули. Уточнена інформація щодо загиблих громадян України буде оприлюднена додатково. У Департаменті консульської служби створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії - 238 16 57.

    Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу. 

    Серед 176 загиблих у авіакатастрофі більшість були громадянами Ірану.  Державне інформаційне агентство ІРНА IRNA повідомляє, що 147 пасажирів були громадянами Ірану, решта - громадянами інших країн

    За уточненими даними, на борту літака МАУ перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

    Причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна. Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.

    Наразі в МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.

    Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

    Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету. 

    РНБО Боїнг Іран авіакатастрофа літак Boeing українці МАУ
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