Стало відомо, хто не сів у літак МАУ, який зазнав катастрофи



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Мохсен Ахмадіпур із 43-річною дружиною Рої Азадян повинні були разом летіти рейсом до Києва, а звідти до Оттави Фото: Ottawacitizen

Канадієць Мохсен Ахмадіпурне сів на літак МАУ через плутанину із квитком, який визнали недійсним, а українському пілоту Артему незадовго до відльоту амінили рейс на інший – до Лондона

Житель Оттави (Канада) Мохсен Ахмадіпур не зміг сісти на літак МАУ рейсу PS 752 Тегеран–Київ, який зазнав авіакатастрофи, через проблеми із квитком. Про це повідомляє видання Ottawacitizen.

Як відомо, Мохсен Ахмадіпур із 43-річною дружиною Рої Азадян повинні були разом летіти рейсом до Києва, а звідти до Оттави. Пара приїздила в Іран у гості до своїх родичів.

Проте в аеропорту Тегерана Ахмадіпур дізнався, що його квиток вже не дійсний. За даними видання, сталася якась плутанина.

Він сказав дружині, що приєднається до неї, як тільки зможе потрапити на інший рейс. Ахмадіпур чекав в аеропорту, поки Азадян сідала на борт літака до Києва і дізнався про аварію всередині терміналу.

Зазначимо, що пілот МАУ Артем, який мав летіти до Тегерану літаком, також уникнув загибелі. Незадовго до відльоту йому замінили рейс на інший – до Лондона.

Як повідомляв ТСН, пілот на ім’я Артем прийшов вшанувати пам’ять загиблих колег в аеропорту Борисполя. Він мав летіти замість пілота Ігоря Хоменка, який загинув внаслідок авікатастрофи під Тегераном разом з іншими вісьмома членами екіпажу та 167 пасажирами.

«Я мав летіти рейс замість Хоменка. Мені змінили рейс на Лондон», - сказав пілот у коментарі «Вікна-новини».

За словами чоловіка, востаннє екіпаж смертельного рейсу він бачив просто перед вильотом. Його колеги виглядали стурбованими.

«Ми сиділи за сусідніми столиками в брифінгу. Вони були дуже стурбовані, мабуть, вони знали, було передчуття якесь… Я побажав їм гарного рейсу. Так само і вони мені», - додав він.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Раніше 9 січня в Іран прилетів літак з 45 українськими спеціалістами. За даними пресслужби РНБО, експертна група терміново приступила до вивчення обставин авіакатастрофи Boeing 737 рейсу PS 752.

Також нагадаємо, що компанія Aireon зі США передала дані про рух розбитого в катастрофі в Ірані літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) «компетентним органам, які проводять розслідування».

Нагадаємо, що раніше камера відеоспостереження зняла падіння літака МАУ. У мережі з'явилося нове відео моменту падіння пасажирського лайнера, під час якого загинули 176 осіб.

Також повідомлялося, що частина даних з чорних ящиків літака МАУ загублена. У попередньому звіті Ірану про катастрофу літака МАУ сказано, що частина технічних даних літака і записів розмов пілотів була загублена.

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ.

Натомість, за інформацією ЗМІ, за попередньою оцінкою західних спецслужб, літак не збивали, а він розбився через технічну несправність.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.