Екіпаж іншого лайнера бачив, як горів український літак, - звіт Ірану



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Фото: twitter.com/CGTNOfficial

Масштаб пожежі різко збільшився після зіткнення судна з землею, після чого стався вибух

Екіпаж іншого літака бачив, як горів український літак МАУ в Ірані. Про це йдеться у звіті Управління цивільної авіації Ірану щодо катастрофи.

У звіті говориться, що очевидці на землі і екіпаж іншого літака бачили, як літак горів у повітрі. За їх словами, масштаб пожежі різко збільшився після зіткнення судна з землею, після чого стався вибух.

«Напрямок зіткнення вказує, що літак, який прямував на захід, щоб покинути зону аеропорту, після проблеми повернув направо і попрямував у бік аеропорту в момент аварії», - йдеться в повідомленні.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і ураження літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

Нагадаємо, Іран для участі в розслідуванні авіакатастрофи МАУ направив офіційні запрошення представникам США та інших країн.

Крім того, у звіті йдеться, що Іран втратив частину даних з чорних скриньок літака МАУ. Зокрема, як заявили представники Тегерана, знайдені бортові самописці пошкоджені. Втім згодом Іран спростував цю інформацію.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Раніше 9 січня в Іран прилетів літак з 45 українськими спеціалістами. За даними пресслужби РНБО, експертна група терміново приступила до вивчення обставин авіакатастрофи Boeing 737 рейсу PS 752.

Також нагадаємо, що компанія Aireon зі США передала дані про рух розбитого в катастрофі в Ірані літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) «компетентним органам, які проводять розслідування».

Нагадаємо, що раніше камера відеоспостереження зняла падіння літака МАУ. У мережі з'явилося нове відео моменту падіння пасажирського лайнера, під час якого загинули 176 осіб.

Також повідомлялося, що частина даних з чорних ящиків літака МАУ загублена. У попередньому звіті Ірану про катастрофу літака МАУ сказано, що частина технічних даних літака і записів розмов пілотів була загублена.

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ.

Натомість, за інформацією ЗМІ, за попередньою оцінкою західних спецслужб, літак не збивали, а він розбився через технічну несправність.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.