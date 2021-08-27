Зеленський розповів, чому він розплакався на параді

Президент Зеленський назвав свої головні досягнення на посаді

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому у нього виступили сльози на параді в День Незалежності України 24 серпня. Багато людей також не змогли стримати почуттів, розповів він в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Під час перегляду театралізованого дійства про історію України, Зеленський розплакався. Свої почуття він пояснив емоційністю.

«Усі плакали, всі живі люди», – підкреслив він.

Крім того, Зеленський у відповідь на питання про свої головні досягнення пожартував, що «ще не закінчив».

«Ми точно суб'єктивізуємося. Я роблю все, щоб нас поважали за кордоном, [а] не тільки всередині нашої країни, щоб зважали на нашу думку... щоб за нас не вирішували питання. Історично, коли наші люди скаржаться, що то ми були під одними, під іншими, під третіми, – я вважаю, що це неправильна поведінка», – сказав президент.

Також Зеленський згадав Кримську платформу і кількість країн, які відвідали перший саміт.

«Друга історія – інфраструктура. Я вважаю, ганьба, якщо в країні немає інфраструктури. Коли всі прилітали в Україну і казали: прекрасна країна, але доріг – нуль, мостів – нуль, готелів немає, де жити – незрозуміло. Замки прекрасні, зайди – не відремонтовано, в музеї – неможливо дивитись без сліз. Україна може бути європейською вітриною, тому що тут й історія, і пам'ять, і природа, і їжа чудова, і люди», – додав глава держави.

Також Зеленський сказав, що в Україні одна з найпотужніших армій в Європі.

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