Зеленський розповів, чому він розплакався на параді
Президент Зеленський назвав свої головні досягнення на посаді
Під час перегляду театралізованого дійства про історію України, Зеленський розплакався. Свої почуття він пояснив емоційністю.
«Усі плакали, всі живі люди», – підкреслив він.
Крім того, Зеленський у відповідь на питання про свої головні досягнення пожартував, що «ще не закінчив».
«Ми точно суб'єктивізуємося. Я роблю все, щоб нас поважали за кордоном, [а] не тільки всередині нашої країни, щоб зважали на нашу думку... щоб за нас не вирішували питання. Історично, коли наші люди скаржаться, що то ми були під одними, під іншими, під третіми, – я вважаю, що це неправильна поведінка», – сказав президент.
Також Зеленський згадав Кримську платформу і кількість країн, які відвідали перший саміт.
«Друга історія – інфраструктура. Я вважаю, ганьба, якщо в країні немає інфраструктури. Коли всі прилітали в Україну і казали: прекрасна країна, але доріг – нуль, мостів – нуль, готелів немає, де жити – незрозуміло. Замки прекрасні, зайди – не відремонтовано, в музеї – неможливо дивитись без сліз. Україна може бути європейською вітриною, тому що тут й історія, і пам'ять, і природа, і їжа чудова, і люди», – додав глава держави.
Також Зеленський сказав, що в Україні одна з найпотужніших армій в Європі.
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