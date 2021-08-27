  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зеленський розповів, чому він розплакався на параді

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимир Зеленський зізнався, що він дуже емоційний&nbsp; - Зеленський розповів, чому він розплакався на параді
    Володимир Зеленський зізнався, що він дуже емоційний 
    Скріншот з відео

    Президент Зеленський назвав свої головні досягнення на посаді

    Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому у нього виступили сльози на параді в День Незалежності України 24 серпня. Багато людей також не змогли стримати почуттів, розповів він в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

    Під час перегляду театралізованого дійства про історію України, Зеленський розплакався. Свої почуття він пояснив емоційністю.

    «Усі плакали, всі живі люди», – підкреслив він.

    Крім того, Зеленський у відповідь на питання про свої головні досягнення пожартував, що «ще не закінчив».

    «Ми точно суб'єктивізуємося. Я роблю все, щоб нас поважали за кордоном, [а] не тільки всередині нашої країни, щоб зважали на нашу думку... щоб за нас не вирішували питання. Історично, коли наші люди скаржаться, що то ми були під одними, під іншими, під третіми, – я вважаю, що це неправильна поведінка», – сказав президент.

    Також Зеленський згадав Кримську платформу і кількість країн, які відвідали перший саміт.

    «Друга історія – інфраструктура. Я вважаю, ганьба, якщо в країні немає інфраструктури. Коли всі прилітали в Україну і казали: прекрасна країна, але доріг – нуль, мостів – нуль, готелів немає, де жити – незрозуміло. Замки прекрасні, зайди – не відремонтовано, в музеї – неможливо дивитись без сліз. Україна може бути європейською вітриною, тому що тут й історія, і пам'ять, і природа, і їжа чудова, і люди», – додав глава держави.

    Також Зеленський сказав, що в Україні одна з найпотужніших армій в Європі.

    Читайте також:


    Теги: історія День Незалежності парад Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський розповів, чому він розплакався на параді