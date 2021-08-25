Дослідження: Порошенко – найефективніший президент у питаннях зовнішньої політики

Найбільшою перемогою у зовнішній політиці експерти назвали укладання угоди про Асоціацію з ЄС та отримання безвізу

75 зі 100 опитаних експертів назвали Петра Порошенка найефективнішим президентом України у питаннях зовнішньої політики

П'ятого президента Петра Порошенка названо найефективнішим президентом України у питаннях зовнішньої політики. Про це йдеться у дослідженні незалежного аналітичного центр у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки «Українська призма».

Опитування серед 100 експертів проводилося в період з 16 по 20 серпня.

На думку експертів, найефективнішим президентом у питаннях зовнішньої політики є саме Порошенко – так вважає 75 опитаних.

На другому місці Леонід Кучма, за нього віддали голоси 14 експертів. Третій Леонід Кравчук (п’ять голосів), четвертий – Володимир Зеленський (чотири голоси), а Віктора Ющенка підтримали лише два експерти.

При цьому найбільшою перемогою у зовнішній політиці експерти назвали укладання угоди про Асоціацію між Євросоюзом та Україною – за це віддали голоси 45 експертів. Ще 24 експерти виділили як перемогу отримання безвізу із країнами ЄС.

Як відомо, і підписання угоди про Асоціацію, і отримання «безвізу» відбулося за часів президентства Петра Порошенка.

Крім того, експерти назвали Павла Клімкіна найефективнішим міністром закордонних справ незалежної України. І тут варто зазначити, що саме він брав участь у перемовинах щодо Асоціації Україна-ЄС, а також у підписанні безвізу.

Голову МЗС України президента Зеленського – Дмитра Кулебу – ефективним вважають лише вісім експертів зі 100.

До слова, більшість українців не хочуть, щоб Зеленський балотувався на другий термін – дані опитування.

Водночас за іншими даними українці готові знову обрати Зеленського президентом. Якби вибори глави держави відбулися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі знову отримав би Володимир Зеленський.

Водночас сам Зеленський сумнівається, що піде на другий термін.

Нагадаємо, більшість українців (61%) не шкодують про розпад Радянського союзу, а 32% відчувають ностальгію за тими часами. При чому, серед них є і ті, хто народився вже в незалежній Україні (11% – серед українців 16-24 років, 15% – 25-30 років).

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