Що обіцяв і що виконав? Аналіз минулорічного виступу Зеленського до Дня Незалежності вражає

Усього за рік військовий парад у столиці перестав бути для глави держави «атракціоном для киян»

24 серпня 2020 року президент України пообіцяв забезпечити всеосяжне припинення вогню

За рік, що минув, глава держави не зміг виконати жодної зі своїх обіцянок. Проте військовий парад у столиці перестав для нього бути «атракціоном для киян». Про це йдеться у матеріалі Комітету виборців України.

«Смертельна тиша»: 45 воїнів загинули, 163 отримали поранення

«Нещодавно, будучи на сході, я запитав у місцевих жителів, чи чули вони новину, що ми домовилися про «тишу». Вони відповіли: «Ми чуємо не новину. Ми чуємо тишу». І сьогодні, у 29-й день перемир’я, у 29-ту річницю незалежності України ми всі просимо Бога лише про одне – нехай дні тиші стануть місяцями. Місяці – роками», – сказав Зеленський 24 серпня 2020 року.

За рік досягнути стійкого перемир’я так і не вдалося. Режим припинення вогню діяв упродовж лише кількох місяців з липня 2020 року. Тільки у лютому було зафіксовано 180 порушень режиму тиші, за рік дії так званого режиму тиші у зоні ООС загинули 45 українських військових, 163 отримали поранення.

Донецьк, Луганськ і Крим досі окуповані

«Кожна мама хоче, щоб усі її діти завжди були вдома. Так, на жаль, сьогодні за нашим сімейним столом бракує Донецька, Луганська і Криму. Та ми робимо все, щоб настав день, і вони повернулись», – сказав президент у 29-ту річницю Незалежності України.

Жодного прогресу у питанні повернення окупованих територій владі за 2020 рік досягти не вдалося. Пропозиції президента України щодо перегляду Мінських домовленостей, залучення США до «нормандського формату» та особистої зустрічі з Путіним так і не реалізовані.

«Саджати будемо?»

«Ми будуємо саме таку країну! Країну, яка завжди готова дати відсіч. І байдуже, хто атакує: агресор, вірус, світова криза. Країну, де ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизму», – пообіцяв Зеленський минулого року.

За рік жодна з осіб, яку підозрюють в діях, що мають ознаки державної зради, так і не була притягнуто до відповідальності.

«А парад у нас обов’язково буде… коли ми повернемо всіх наших людей і всі наші території»

«А наша військова техніка – сьогодні на сході. І я впевнений, що саме так і має бути. Бо танки, бронетранспортери, літаки – це не атракціон для киян і гостей столиці. В країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках, техніка має бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона зараз потрібна. І тільки так і має бути, якщо ми поважаємо власну армію. А парад у нас обов’язково буде у майбутньому. Парад української перемоги. Коли ми повернемо всіх наших людей і всі наші території», – йшлося у промові президента рік тому.

Проте 24 серпня 2021 року у Києві все ж відбувся військовий парад з нагоди 30-ти річчя незалежності держави.

«Ми забезпечені всім необхідним, налагодили власне виробництво…»

«Сьогодні ми робимо все можливе для подолання коронавірусу в Україні. Ми забезпечені всім необхідним, налагодили власне виробництво, відновлюємо лікарні та лабораторії...», – запевняв президент 24 серпня 2020 року.

З початку щеплення населення проти коронавірусу влада фактично провалила кампанію, показавши найнижчі у Європі темпи вакцинації. Це коштувало посади міністру охорони здоров’я Степанову.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у своєму виступі на Майдані з нагоди 30-ї річниці Незалежності України згадав видатних українців та лише деяких президентів країни.

Зеленський анонсував повернення поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону. Також президент вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука. Ще Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України. Також Зеленський підписав на Майдані указ про заснування нового свята.

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