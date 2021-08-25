Що обіцяв і що виконав? Аналіз минулорічного виступу Зеленського до Дня Незалежності вражає
24 серпня 2020 року президент України пообіцяв забезпечити всеосяжне припинення вогню
За рік, що минув, глава держави не зміг виконати жодної зі своїх обіцянок. Проте військовий парад у столиці перестав для нього бути «атракціоном для киян». Про це йдеться у матеріалі Комітету виборців України.
«Смертельна тиша»: 45 воїнів загинули, 163 отримали поранення
За рік досягнути стійкого перемир’я так і не вдалося. Режим припинення вогню діяв упродовж лише кількох місяців з липня 2020 року. Тільки у лютому було зафіксовано 180 порушень режиму тиші, за рік дії так званого режиму тиші у зоні ООС загинули 45 українських військових, 163 отримали поранення.
Донецьк, Луганськ і Крим досі окуповані
Жодного прогресу у питанні повернення окупованих територій владі за 2020 рік досягти не вдалося. Пропозиції президента України щодо перегляду Мінських домовленостей, залучення США до «нормандського формату» та особистої зустрічі з Путіним так і не реалізовані.
«Саджати будемо?»
За рік жодна з осіб, яку підозрюють в діях, що мають ознаки державної зради, так і не була притягнуто до відповідальності.
«А парад у нас обов’язково буде… коли ми повернемо всіх наших людей і всі наші території»
Проте 24 серпня 2021 року у Києві все ж відбувся військовий парад з нагоди 30-ти річчя незалежності держави.
«Ми забезпечені всім необхідним, налагодили власне виробництво…»
З початку щеплення населення проти коронавірусу влада фактично провалила кампанію, показавши найнижчі у Європі темпи вакцинації. Це коштувало посади міністру охорони здоров’я Степанову.
Нагадаємо, Володимир Зеленський у своєму виступі на Майдані з нагоди 30-ї річниці Незалежності України згадав видатних українців та лише деяких президентів країни.
Зеленський анонсував повернення поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону. Також президент вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука. Ще Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України. Також Зеленський підписав на Майдані указ про заснування нового свята.