Напад на Порошенка. Вашингтон послав сигнал Банковій

«Я вітаю реакцію Сполучених Штатів на цю абсолютно непристойну і неприпустиму подію», – сказав Єлісєєв

Відомий український дипломат Костянтин Єлісєєв прокоментував заяву посольства США щодо нападу на п’ятого президента, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

«Я вітаю реакцію Сполучених Штатів на цю абсолютно непристойну і неприпустиму подію», – сказав Єлісєєв в ефірі «Прямого».

Він не виключив, що найближчим часом відбудуться аналогічні реакції з боку і Європейського Союзу.

«Тому що вчора це було сприйнято дуже болісно нашими партнерами. І навіть віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс вчора це порівняв із нападом на Навального в Росії», – повідомив дипломат.

«Такі речі, особливо коли йдеться про лідера демократичної опозиції, і про взагалі будь-якого громадянина України, такі напади є абсолютно неприйнятними», – наголошує Єлісєєв.

Він наголосив, що це сигнал Банковій, і це дуже погано, бо відбувається напередодні візиту президента Зеленського до Вашингтону.

«Оскільки як ви бачите з реакції США, Вашингтон такі речі не пропускає», – резюмує Єлісєєв.

Як відомо, напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня у самому центрі столиці, де Порошенко брав участь у багатотисячному Марші Патріотів. П’ятий президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля у цей час покладав квіти до Меморіалу героїв Небесної сотні. Окрім Порошенка дісталося і кільком ветеранам-учасникам маршу.

У «Європейській солідарності» відповідальність за напад «тітушки» покладають на Офіс Зеленського. Пізніше було оприлюднене відео, з якого видно, як поліція швидко відвела затриманого учасниками маршу нападника в бік вулиці Банкової і сховала за кордоном силовиків.

Згодом, Петро Порошенко виступив перед прихильниками на Співочому полі. Він подякував патріотам за потужний Марш захисників України і, зокрема, звернувся до Володимира Зеленського.

Того ж дня поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка.

Наступного дня після інциденту посольство США засудило напад на Петра Порошенка.Там зазначили, що фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії.