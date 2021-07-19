Зеленський розповів, хто гальмує вступ України в ЄС

Український президент повідомив, що чекає від наступного саміту Східного партнерства

Сьогодні президент Володимир Зеленський на міжнародній конференції у грузинському Батумі заявив, що стати членом ЄС Україні заважає агресія Росії.

Він подякував лідерам ЄС за підтримку на шляху вступу України до Європейського Союзу.

«На жаль, триває агресія РФ, гібридні атаки, окупація, спрямовані на те, щоб гальмувати наш рух до цієї інтеграції», – заявив він.

Зеленський зазначив, що угода про асоціацію з ЄС є орієнтиром для України.

«Наш орієнтир – Угода про асоціацію з Європейським Союзом. Її імплементація наблизить Україну до критеріїв членства в ЄС. І вже сьогодні ми маємо амбітний (порядок) з Європейським союзом. Найближча мета – це старт імплементації Угоди про спільний авіаційний простір. Наступна стадія - підготовка промислового безвізу і перше підбиття підсумків поновлення Угоди про асоціацію», – сказав він.

«Тому важливий рух назустріч, важлива підтримка з боку Європейського Союзу», – додав він.

Також Зеленський заявляє, що чекає від наступного саміту Східного партнерства політичного наповнення і геополітичного бачення майбутнього цієї ініціативи.

«У грудні має відбутися черговий саміт Східного партнерства. Це дуже важливо, але відсутність з боку Європейського Союзу стратегічного бачення цілей Східного партнерства робить цей формат не таким предметним, напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту. У нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення і геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи. І нам, чесно кажучи, не зрозуміла доцільність цього в цілому», – заявив український президент.

Він вважає, що «наступний саміт повинен показати чітке бачення відносин з найближчими партнерами з боку Європейського Союзу». «Ми будемо підтримувати цю ініціативу рівно настільки, наскільки вона буде сприяти реалізації наших європейських прагнень», – додав він.

До слова, напередодні спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що якщо проросійські настрої в Європі і на Заході будуть посилюватися, то Україна переорієнтує свої інтереси на Схід.

19 липня МЗС прокоментувало заяву Арестовича про «розворот України на Схід». Там нагадали, що Україна не має намірів переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні вибору українського народу та Конституції України. Це – набуття членства в ЄС і НАТО.