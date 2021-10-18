Зеленський скликає позачергове засідання Ради: що розглянуть нардепи

Імовірно, позачергове засідання відбудеться у четвер, 21 жовтня

Президент Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради. Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

За інформацією ЗМІ, позачергове засідання відбудеться у четвер, 21 жовтня.

Зокрема, у порядку денному, який пропонує президент, проєкт закону №4507 про енергоефективність та проєкт закону про охорону прав на сорти рослин та про насіння та садивний матеріал.

Зеленський пропонує розглянути проєкт закону про альтернативні види палива №5464 щодо розвитку біометану та про приєднання України до конвенції про Європейський інститут лісу №0094.

Також запланована ратифікація кількох угод із європейськими країнами.

Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

До слова, Україна відправить на розгляд Венеціанської комісії підписаний президентом проєкт закону про деолігархізацію.