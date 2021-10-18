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    Зеленський скликає позачергове засідання Ради: що розглянуть нардепи

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    На позачерговому засідання, зокрема, запланована&nbsp;ратифікація кількох угод із європейськими країнами - Зеленський скликає позачергове засідання Ради: що розглянуть нардепи
    На позачерговому засідання, зокрема, запланована ратифікація кількох угод із європейськими країнами
    фото: unian

    Імовірно, позачергове засідання відбудеться у четвер, 21 жовтня

    Президент Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради. Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

    За інформацією ЗМІ, позачергове засідання відбудеться у четвер, 21 жовтня.

    Зокрема, у порядку денному, який пропонує президент, проєкт закону №4507 про енергоефективність та проєкт закону про охорону прав на сорти рослин та про насіння та садивний матеріал.

    Зеленський пропонує розглянути проєкт закону про альтернативні види палива №5464 щодо розвитку біометану та про приєднання України до конвенції про Європейський інститут лісу №0094.

    Також запланована ратифікація кількох угод із європейськими країнами.

    Фото: Олексій Гончаренко / Telegram
    Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

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    До слова, Україна відправить на розгляд Венеціанської комісії підписаний президентом проєкт закону про деолігархізацію.

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    Теги: Верховна Рада закон політика Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський скликає позачергове засідання Ради: що розглянуть нардепи