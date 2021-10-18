«Слуги» бояться щеплень? Стало відомо, чи будуть примусово вакцинувати нардепів

Щоб працювати в парламенті депутатам, помічникам, журналістам і іншим співробітникам доведеться бути вакцинованими, або показувати ПЛР-тест

Депутат каже, що серед «Слуг народу» багато таких, що не хочуть вакцинуватися

Незважаючи на те, що найближчим часом в Україні може бути введена обов'язкова вакцинація від Covid-19, це не торкнеться народних депутатів. Однак, щоб працювати в парламенті депутатам, помічникам, журналістам і іншим співробітникам доведеться бути вакцинованими, або показувати ПЛР-тест або антиген-тест зроблений напередодні відвідин Ради, процедуру ще допрацьовують. Про це пише УНН з посиланням на джерело в партії «Слуга народу».

«Примусової вакцинації депутатів точно не буде. Знаю, що Федорову (Михайло Федоров, міністр цифровий трансформації України – ред.) дали завдання розробити механізм, як будуть проходити всі, хто має право працювати у стінах Ради. Сам президент і керівництво партії просять депутатів вакцинуватися, щоб показати приклад. Але, чесно, не всі хочуть і готові, і таких депутатів в партії багато», – розповідає нардеп.

Як відомо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою.

Згідно з наказом МОЗ, вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою для працівників:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чому медичні працівники не потрапили в перелік професій, що підлягають обов'язковій вакцинації.

До слова, вчителі, які до листопада не вакцинуються, залишаться без роботи.

Раніше «слуга» Богуцька шокувала соцмережу антивакцинаторським постом.

У мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.

Тим часом МОЗ планує значно розширити перелік професій для обов’язкової Covid-вакцинації.

Нагадаємо, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19. 15 жовтня Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

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