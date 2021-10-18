  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    «Слуги» бояться щеплень? Стало відомо, чи будуть примусово вакцинувати нардепів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Щоб працювати в парламенті депутатам, помічникам, журналістам і іншим співробітникам доведеться бути вакцинованими, або показувати ПЛР-тест - «Слуги» бояться щеплень? Стало відомо, чи будуть примусово вакцинувати нардепів
    Щоб працювати в парламенті депутатам, помічникам, журналістам і іншим співробітникам доведеться бути вакцинованими, або показувати ПЛР-тест
    фото з відкритих джерел

    Депутат каже, що серед «Слуг народу» багато таких, що не хочуть вакцинуватися

    Незважаючи на те, що найближчим часом в Україні може бути введена обов'язкова вакцинація від Covid-19, це не торкнеться народних депутатів. Однак, щоб працювати в парламенті депутатам, помічникам, журналістам і іншим співробітникам доведеться бути вакцинованими, або показувати ПЛР-тест або антиген-тест зроблений напередодні відвідин Ради, процедуру ще допрацьовують. Про це пише УНН з посиланням на джерело в партії «Слуга народу».

    «Примусової вакцинації депутатів точно не буде. Знаю, що Федорову (Михайло Федоров, міністр цифровий трансформації України – ред.) дали завдання розробити механізм, як будуть проходити всі, хто має право працювати у стінах Ради. Сам президент і керівництво партії просять депутатів вакцинуватися, щоб показати приклад. Але, чесно, не всі хочуть і готові, і таких депутатів в партії багато», – розповідає нардеп.

    Як відомо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою.

    Згідно з наказом МОЗ, вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою для працівників:

    • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
    • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
    • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

    Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чому медичні працівники не потрапили в перелік професій, що підлягають обов'язковій вакцинації.

    До слова, вчителі, які до листопада не вакцинуються, залишаться без роботи.

    Раніше «слуга» Богуцька шокувала соцмережу антивакцинаторським постом.

    У мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.

    Тим часом МОЗ планує значно розширити перелік професій для обов’язкової Covid-вакцинації.

    Нагадаємо, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19. 15 жовтня Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

    Читайте також:

    Теги: здоров'я державна служба Верховна Рада Міністерство охорони здоров'я депутат медицина чиновник щеплення вакцинація партія Слуга народу Михайло Федоров парламент коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Слуги» бояться щеплень? Стало відомо, чи будуть примусово вакцинувати нардепів