«Слуги» бояться щеплень? Стало відомо, чи будуть примусово вакцинувати нардепів
Депутат каже, що серед «Слуг народу» багато таких, що не хочуть вакцинуватися
Незважаючи на те, що найближчим часом в Україні може бути введена обов'язкова вакцинація від Covid-19, це не торкнеться народних депутатів. Однак, щоб працювати в парламенті депутатам, помічникам, журналістам і іншим співробітникам доведеться бути вакцинованими, або показувати ПЛР-тест або антиген-тест зроблений напередодні відвідин Ради, процедуру ще допрацьовують. Про це пише УНН з посиланням на джерело в партії «Слуга народу».
«Примусової вакцинації депутатів точно не буде. Знаю, що Федорову (Михайло Федоров, міністр цифровий трансформації України – ред.) дали завдання розробити механізм, як будуть проходити всі, хто має право працювати у стінах Ради. Сам президент і керівництво партії просять депутатів вакцинуватися, щоб показати приклад. Але, чесно, не всі хочуть і готові, і таких депутатів в партії багато», – розповідає нардеп.
Як відомо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою.
Згідно з наказом МОЗ, вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою для працівників:
- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чому медичні працівники не потрапили в перелік професій, що підлягають обов'язковій вакцинації.
До слова, вчителі, які до листопада не вакцинуються, залишаться без роботи.
Раніше «слуга» Богуцька шокувала соцмережу антивакцинаторським постом.
У мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.
Тим часом МОЗ планує значно розширити перелік професій для обов’язкової Covid-вакцинації.
Нагадаємо, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19. 15 жовтня Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19.
Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.