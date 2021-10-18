Україна відправить на розгляд Венеціанської комісії підписаний президентом проєкт закону про деолігархізацію

Керівник Венеціанської комісії хоче отримати документ із підписом Зеленського

Україна відправить на розгляд Венеціанської комісії проєкт закону про деолігархізацію, який буде підписаний президентом, повідомив президент України Володимир Зеленський. Про це йшлося в інтерв’ю для «Фактів тижня» на телеканалі ICTV.

«По-перше, з керівником Венеціанської комісії, паном Букіккіо ми непогано знайомі. По-друге, він був, мені здається, досить здивований, що йому відправили на розгляд законопроєкт, який не пройшов друге читання. Тобто це не зовсім зрозумілий документ, це не остаточний закон. Мало того, що він не проголосований був і не пройшов друге читання, він був не підписаний президентом України. Тобто, він хотів би (і це його пряма мова) побачити саме законопроєкт в остаточному вигляді, підписаний президентом України, і тоді ми з вами отримаємо від них висновки», – сказав Зеленський.

Президент запевнив, що Україна відправить на розгляд Венеціанської комісії законопроєкт, який буде підписаний президентом України.

«Я розумію, що колишній спікер дуже хотів це зробити швидко, щоб вплинути на те, щоб депутати Верховної Ради України не голосували другого читання. Це був політичний крок, вважаю, дрібний і помилковий. Тим не менше, тому я і подзвонив пану Букіккіо, я йому сказав: «Я вам обіцяю, ми відправимо законопроєкт, який буде підписаний президентом України, щоб його дійсно розглянула Венеціанська комісія», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, за ініціативою голови Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо відбулася його телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським.

23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Згодом Разумков пояснив, чому він не підписує закон про олігархів.

А нещодавно Разумков розповів, як стане кісткою поперек горла Зеленського.

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