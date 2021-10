Зеленський замість боротьби з корупцією бере приклад із Путіна по відношенню до олігархів – Аслунд

Шведський економіст і дипломат Андерс Аслунд заявив, що президент України Володимир Зеленський замість того, щоб боротися із корупцією, зациклений на олігархах, повторюючи приклад російського колеги Володимира Путіна. Про це Андерс Аслунд написав на своїй сторінці у Twitter.

«Як показали нещодавні дослідження AmCham (Американська торгова палата) і EBA (Європейська бізнес асоціація), основною проблемою українського бізнесу є вкрай корумпована судова система, за якою слідують деякі підрозділи правоохоронних органів (прокуратура і СБУ), але президент України Володимир Зеленський замість боротьби з корупцією веде кампанію проти олігархів, наслідуючи приклад Путіна», – заявив шведський економіст.

As recent AmCham & EBA surveys have shown, the main problem in Ukrainian business is the utterly corrupt judiciary, followed by other parts of law enforcement (the prosecutors & SBU), but @ZelenskyyUa is campaigning against the oligarchs instead following Putin's lead.