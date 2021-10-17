Зеленський замість боротьби з корупцією бере приклад із Путіна по відношенню до олігархів – Аслунд

У боротьбі з олігархами президент не помічає основних проблем українського бізнесу

Шведський дипломат наголосив, що не олігархи є основною проблемою України

Шведський економіст і дипломат Андерс Аслунд заявив, що президент України Володимир Зеленський замість того, щоб боротися із корупцією, зациклений на олігархах, повторюючи приклад російського колеги Володимира Путіна. Про це Андерс Аслунд написав на своїй сторінці у Twitter.

«Як показали нещодавні дослідження AmCham (Американська торгова палата) і EBA (Європейська бізнес асоціація), основною проблемою українського бізнесу є вкрай корумпована судова система, за якою слідують деякі підрозділи правоохоронних органів (прокуратура і СБУ), але президент України Володимир Зеленський замість боротьби з корупцією веде кампанію проти олігархів, наслідуючи приклад Путіна», – заявив шведський економіст.

As recent AmCham & EBA surveys have shown, the main problem in Ukrainian business is the utterly corrupt judiciary, followed by other parts of law enforcement (the prosecutors & SBU), but @ZelenskyyUa is campaigning against the oligarchs instead following Putin's lead. — Anders Åslund (@anders_aslund) October 16, 2021

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.

11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.

Нагадаємо, помилки і колізії, які були допущені під час голосування за законопроект про олігархів, вимагають повторного голосування. Про це заявила нардепка від «Слуги народу» Людмила Буймістер.

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