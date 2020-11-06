Зеленський стверджує, що вибори на Донбасі «потрібні, але вони не самоціль»

Президент зазначив, що вибори не можуть бути демократичними, безпечними і прозорими, якщо немає безпекових умов

Найголовніше — це деоккупація Донбасу, після чого можуть бути вибори, - президент

План дій, який запропонувала Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі, дає можливість провести вибори на окупованих територіях навесні. Про це під час поїздки на Луганщину заявив журналістам президент Володимир Зеленський.

«Я вважаю, що вибори потрібні, але вони, все ж таки, не самоціль. Найголовніше — це деоккупація Донбасу, після чого можуть бути вибори. Якщо всі будуть хотіти закінчити війну — вона точно закінчиться. Тоді така можливість є», — сказав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що вибори не можуть бути демократичними, безпечними і прозорими, якщо немає безпекових умов.

«Ми вважаємо, той покроковий план, який запропонувала до розгляду засідання ТКГ Україна, дає можливість все це зробити, щоб там навесні провести вибори», — додав він.

Нагадаємо, Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу. Він, зокрема, передбачає проведення виборив в ОРДЛО до 31 березня.

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Як повідомлялося, Зеленський прокоментував мирний план щодо Донбасу: Якщо б не вірили, то не робили.