Зеленський поїхав на Луганщину зустрічатися із військовослужбовцями

Глава держави хоче зустрітися із бійцями «на передовій»

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області, де планує зустрітися із військовослужбовцями «на передовій». Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області. Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які перебувають на передових позиціях», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, напередодні виборів, у жовтні, Зеленський перебував з робочою поїздкою на Донбасі й зокрема відвідував Луганську область.

Між іншим, також Зеленський перебував із робочою поїздкою на Луганщині наприкінці жовтня 2019 року.

Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.

Зеленський опублікував відео, в якому розповідається про його поїздку в Золоте Луганської області.

Згодом стало відомо, що люди, з якими президент Володимир Зеленський зустрічався в Золотому і обговорював розведення військ, можуть бути прихильниками терористів ОРДЛО.