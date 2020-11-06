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    Зеленський поїхав на Луганщину зустрічатися із військовослужбовцями

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    6 листопада Володимир Зеленський вирушив на Луганщину&nbsp; - Зеленський поїхав на Луганщину зустрічатися із військовослужбовцями
    6 листопада Володимир Зеленський вирушив на Луганщину 
    Фото: Офіс президента

    Глава держави хоче зустрітися із бійцями «на передовій»

    Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області, де планує зустрітися із військовослужбовцями «на передовій». Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області. Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які перебувають на передових позиціях», - йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, напередодні виборів, у жовтні, Зеленський перебував з робочою поїздкою на Донбасі й зокрема відвідував Луганську область. 

    Між іншим, також Зеленський перебував із робочою поїздкою на Луганщині наприкінці жовтня 2019 року.

    Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

    Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.

    Зеленський опублікував відео, в якому розповідається про його поїздку в Золоте Луганської області. 

    Згодом стало відомо, що люди, з якими президент Володимир Зеленський зустрічався в Золотому і обговорював розведення військ, можуть бути прихильниками терористів ОРДЛО.

     

    Донбас ЗСУ Луганщина ОРДЛО військові Володимир Зеленський президент
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