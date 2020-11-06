Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників з гранатометів

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає, - штаб

Бойовики обстрілювали українських вояків біля Авдіївки та Новолуганського

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 6 листопада, двічі обстріляли українських захисників з гранатометів та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації та її найманці у районі населеного пункту Авдіїівка застосували стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

«Неподалік Новолуганського ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ворожі постріли не становили загрозу життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає», – йдеться у повідомленні.

У штабі ООС інформують, що у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 6 гектарів території та передано на знищення 64 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, за минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував 11 обстрілів з боку бойовиків. Один український військовий був поранений.

Як повідомлялося 6 листопада, окупанти влаштують на Донбасі командно-штабні навчання.

Раніше розвідка повідомила, що окупанти почали перевірку своїх полігонів на Донбасі.

У жовтні повідомлялося, що Росія завозить бойовикам нові танки.