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    Зеленський та Юнкер під час зустрічі пожартували про Порошенка

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    &laquo;Новий друг кращий за старого&raquo; - заявив Зеленський - Зеленський та Юнкер під час зустрічі пожартували про Порошенка
    «Новий друг кращий за старого» - заявив Зеленський

    Один із журналістів запитав Юнкера, чи не сумує він за своїм старим другом – п’ятим президентом України Петром Порошенком

    Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у вівторок, 4 червня, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Брюсселі.

    Церемонію зустрічі транслювало супутникове телебачення Єврокомісії.

    «У мене є новий друг», - сказав Юнкер, відповідаючи на питання одного з журналістів, чи не сумує він за своїм старим другом – п’ятим президентом України Петром Порошенком.

    «Новий друг кращий за старого» - заявив у свою чергу Зеленський.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави.

    У перший день візиту Зеленського заплановані чотири важливі зустрічі.

    П’ятий президент України Петро Порошенко напередодні візиту глави держави Володимира Зеленського до Брюсселю побажав йому успіхів у збереженні попередніх напрацювань української влади.

    Джерело: Європейська правда

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