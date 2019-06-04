Зеленський та Юнкер під час зустрічі пожартували про Порошенка
Один із журналістів запитав Юнкера, чи не сумує він за своїм старим другом – п’ятим президентом України Петром Порошенком
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у вівторок, 4 червня, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Брюсселі.
Церемонію зустрічі транслювало супутникове телебачення Єврокомісії.
«У мене є новий друг», - сказав Юнкер, відповідаючи на питання одного з журналістів, чи не сумує він за своїм старим другом – п’ятим президентом України Петром Порошенком.
«Новий друг кращий за старого» - заявив у свою чергу Зеленський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави.
У перший день візиту Зеленського заплановані чотири важливі зустрічі.
П’ятий президент України Петро Порошенко напередодні візиту глави держави Володимира Зеленського до Брюсселю побажав йому успіхів у збереженні попередніх напрацювань української влади.
Джерело: Європейська правда