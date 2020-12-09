Зеленський у річницю зустрічі з Путіним розмістив фото з написом «ми зможемо»

Володимир Зеленський зазначив, що «шлях до миру нелегкий»

Президент Володимир Зеленський у річницю зустрічі нормандської четвірки у Парижі розмістив у Twitter фото з написом, що Україна зможе відновити мир на своїй території.

«Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо», – написав Зеленський.

Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо. pic.twitter.com/EK6kPRB9xX — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2020

Президент також опублікував фото, на якому за круглим столом разом з ним сидять президенти Росії Володимир Путін і Франції Еммануель Макрон, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель.

9 грудня 2019 року на зустрічі нормандської четвірки у Парижі президент Володимир Зеленський дав собі рік, щоб досягнути миру на Донбасі мирним шляхом.

У березні 2020 року президент Зеленський заявив, що зможе домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним про припинення війни на Донбасі. Однак Зеленський не виключив, що може вийти з переговорів, якщо в них не буде прогресу протягом року після грудневого саміту в нормандської четвірки.

У серпні 2020 року Зеленський висловив сподівання, що війна на Донбасі завершиться вже наприкінці поточного року.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація на Донбасі може погіршитися в будь-який момент і влада готує нове рішення для врегулювання ситуації в регіоні.