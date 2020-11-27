«Відкриємо вам таємницю». РНБО готує нове рішення для врегулювання ситуації на Донбасі

Олексій Данілов: Ситуація на Донбасі може погіршитися в будь-який момент

Олексій Данілов анонсував певні рішення Ради національної безпеки і оборони щодо Донбасу

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація на Донбасі може погіршитися в будь-який момент, ключі ж від миру в регіоні знаходяться в Кремлі. Про це Данілов заявив в інтерв'ю Фокусу.

Зокрема, на питання про те, що буде після 9 грудня 2020 року, коли закінчується термін дії плану А - вирішення конфлікту на Донбасі політико-дипломатичним шляхом, Данілов відповів, що готується нове рішення РНБО.

«Це рішення президента. 7 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому були прийняті п'ять варіантів розвитку ситуації на Донбасі. Відкрию невелику таємницю: готується рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях», − зазначив секретар Радбезу.

На питання що це буде за рішення, секретар РНБО відповів, що не знає його формат, чи буде воно «відкритим або закритим».

9 грудня 2019 року на зустрічі нормандської четвірки у Парижі президент Володимир Зеленський дав собі рік, щоб досягнути миру на Донбасі мирним шляхом

У березні 2020 року президент Зеленський заявив, що зможе домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним про припинення війни на Донбасі. Однак Зеленський не виключив, що може вийти з переговорів, якщо в них не буде прогресу протягом року після грудневого саміту в нормандської четвірки.

У серпні 2020 року Зеленський висловив сподівання, що війна на Донбасі завершиться вже наприкінці поточного року.

«Якщо переговорний формат не буде працювати, тоді вже будемо думати про інший план», – заявив президент.

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».



