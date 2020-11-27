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    «Відкриємо вам таємницю». РНБО готує нове рішення для врегулювання ситуації на Донбасі

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    Олексій Данілов:&nbsp; Ситуація на Донбасі може погіршитися в будь-який момент - «Відкриємо вам таємницю». РНБО готує нове рішення для врегулювання ситуації на Донбасі
    Олексій Данілов:  Ситуація на Донбасі може погіршитися в будь-який момент
    Фото: прес-служба РНБО

    Олексій Данілов анонсував певні рішення Ради національної безпеки і оборони щодо Донбасу

    Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація на Донбасі може погіршитися в будь-який момент,  ключі ж від миру  в регіоні знаходяться в Кремлі. Про це Данілов заявив в інтерв'ю Фокусу.

    Зокрема, на питання про те, що буде після 9 грудня 2020 року, коли закінчується термін дії плану А - вирішення конфлікту на Донбасі політико-дипломатичним шляхом, Данілов відповів, що готується нове рішення РНБО.

    «Це рішення президента. 7 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому були прийняті п'ять варіантів розвитку ситуації на Донбасі. Відкрию невелику таємницю: готується рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях», − зазначив секретар Радбезу.

    На питання що це буде за рішення, секретар РНБО відповів, що не знає його формат, чи буде воно «відкритим або закритим».

    9 грудня 2019 року на зустрічі нормандської четвірки у Парижі президент Володимир Зеленський дав собі рік, щоб досягнути миру на Донбасі мирним шляхом

    У березні 2020 року президент Зеленський заявив, що зможе домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним про припинення війни на Донбасі. Однак Зеленський не виключив, що може вийти з переговорів, якщо в них не буде прогресу протягом року після грудневого саміту в нормандської четвірки.

    У серпні 2020 року Зеленський висловив сподівання, що війна на Донбасі завершиться вже наприкінці поточного року. 

    «Якщо переговорний формат не буде працювати, тоді вже будемо думати про інший план», – заявив президент.

    5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук  заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону. 

    Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

    Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори. 

    З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

    Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».


    Теги: Донбас РНБО ОРДЛО Володимир Зеленський Олексій Данілов
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