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    Зеленський в Брюсселі обмежиться заявами без питань ЗМІ

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    Президент України Володимир Зеленський - Зеленський в Брюсселі обмежиться заявами без питань ЗМІ
    Президент України Володимир Зеленський

    Володимир Зеленський зробить заяву з Дональдом Туском

    Президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселю не буде давати прес-конференцій з лідерами ЄС та НАТО. Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

    Журналіст повідомив, що Зеленський зробить тільки заяви.

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    «Цікаво, що Зеленський не просив про прес-конференції з Юнкером, тільки зробить заяву з Туском і не буде відповідати на питання зі Столтенбергом. Перший візит президента України в Брюссель - і ніякої можливості для засобів масової інформації поставити питання?» - написав Джозвяк.

    Нагадаємо, прес-секретар Зеленського повідомляла, що він під час першого візиту в Брюссель 4 червня задекларує незмінність курсу України в європейську і євроатлантичну інтеграцію.

    Зеленський планує зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, головою Європейської ради Дональдом Туском, Європейським комісаром Валдісом Домбровскісом і президентом Польщі Анджеєм Дудою.

    Раніше віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович зазначив проєвропейський настрій команди нового президента України і заявив про готовності ЄК до співпраці. Також він додав, що Україна та ЄС повинні почати будувати «ще більш тісні» взаємовідносини.

    Джерело: РБК-Україна

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