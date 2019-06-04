Депутати відмовились розглядати законопроєкт про імпічмент президента



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Президентський законопроєкт не включили в порядок денний сесії

Народні депутати відмовились включати в порядок денний сесії законопроєкти про імпічмент №10340 (поданий президентом) та №10340-1 (ініційований депутатом від фракції БПП Артюшенком).

За ці законопроєкти проголосувало лише 11 депутатів.

Таким чином до виборів ці законопроєкти розглядатись не будуть.

Після цього депутати почали розглядати законопроєкт №1098 про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради. Як повідомляв вчора Парубій, розгляд цього документу затягнеться до четверга. Під час розгляду законопроєкту не можна проводити голосування по іншим документам.

Нагадаємо, 29 травня Володимир Зеленський подав законопроєкт про імпічмент президента (№10340).

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук підкреслив, що цей законопроєкт треба розглядати першочергово. Як зазначають експерти, 80% тексту законопроєкту переписано з регламенту парламенту.

У президентському документі зазначається – процедуру можуть запустити більшість нардепів (226 осіб). Потім створюється тимчасова слідча комісія з депутатів, спеціально призначених прокурора і слідчих. ТСК надає парламенту свої висновки, після чого депутати повинні підтримати або не підтримати обвинувачення.

Наступний етап – законність претензій Ради оцінюють в Конституційному і Верховному судах. І тільки якщо їх рішення будуть позитивними, питання знову повернеться до Ради, де його повинні підтримати три чверті нардепів (338 осіб). У разі провалу голосування спікер від імені Верховної Ради зобов'язаний вибачитися перед президентом.