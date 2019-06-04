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    Зеленський в Брюсселі розповів про найголовніші реформи в Україні

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    <div class="alt"> <p>4 червня Зеленський зустрівся із генсеком НАТО Єнсом&nbsp;Столтенбергом</p> </div> <div class="copy"></div> - Зеленський в Брюсселі розповів про найголовніші реформи в Україні

    4 червня Зеленський зустрівся із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом

    Фото: Пресслужба президента

    «Стабільна, демократична та обороноздатна Україна – невід'ємний елемент європейської безпеки», - підкреслив Зеленський

    Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна буде продовжувати європейську та євроатлантичну інтеграцію і буде проводити для цього низку реформ.

    Про це він сказав під час брифінгу за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

    «Нам потрібні всі наявні механізми на цьому шляху. Але наразі ми повинні сфокусуватися на нашому першочерговому завданні – проведенні внутрішніх реформ, які будуть наближати нашу країну до стандартів НАТО», - заявив Зеленський.

    Президент наголосив, що справжня реалізація положень закону України про національну безпеку є одним з його найперших завдань. «Я маю на увазі реформу СБУ, реформу розвідувальних органів, реформу оборонно-промислового комплексу, забезпечення демократичного цивільного контролю у секторі безпеки й оборони», - уточнив він.

    «Стабільна, демократична та обороноздатна Україна – невід'ємний елемент європейської безпеки», - підкреслив Зеленський.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави.

    У перший день візиту Зеленського заплановані чотири важливі зустрічі.

    П’ятий президент України Петро Порошенко напередодні візиту глави держави Володимира Зеленського до Брюсселю побажав йому успіхів у збереженні попередніх напрацювань української влади.

    Джерело: ТСН

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