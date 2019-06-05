Зеленський закликав до посилення санкційного тиску на Росію



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Президент Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі Фото: пресслужба глави української держави

Президент Зеленський обговорив з європейськими партнерами ситуацію щодо незаконно затриманих у РФ громадян України

Президент Володимир Зеленський закликав європейських партнерів України до подальшої консолідації міжнародних зусиль та посилення санкційного тиску на Росію через агресію на Донбасі та в окупованому Криму.

Про це він заявив під час спільного прес-підходу з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі.

«Я поінформував сьогодні пана Дональда Туска та інших партнерів про триваючу російську агресію на Донбасі та в Криму, висловив вдячність за незмінну позицію ЄС на підтримку України та закликав до подальшої консолідації міжнародних зусиль та посилення санкційного тиску з тим, щоб повернути мир в Україну», - сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що обговорив з європейськими партнерами ситуацію щодо незаконно затриманих у РФ громадян України, у тому числі 24 військових моряків, та спільні зусилля у боротьбі за їх звільнення.

«Серед своїх ключових пріоритетних завдань бачу також протидію російській агресії та консолідацію міжнародної підтримки у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України», - запевнив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави.

Своє спілкування із журналістами студії 1+1 вранці 5 червня він здійснив з Брюсселю із спортивної зали.

Напередодні Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Джерело: Укрінформ