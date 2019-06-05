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    Візит у Брюссель. Зеленський пішов у спортзал

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    Президент Володимир Зеленський поспілкувався із студією українського каналу із спортзали в Брюсселі - Візит у Брюссель. Зеленський пішов у спортзал
    Президент Володимир Зеленський поспілкувався із студією українського каналу із спортзали в Брюсселі

    Президент під першого офіційного візиту за кордон відвідав спортзал

    Президент України Володимир Зеленський почав сьогоднішній ранок у спортзалі, звідки вийшов у прямий ефір каналу 1+1.

    Розмову він почав з жартів, але потім висловив співчуття родині хлопчика із Переяслав-Хмельницького, який загинув від кулі поліцейського.

    «Всі повинні бути кримінально покарані», - закликав президент.

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    Потім Зеленський ще раз наголосив, що курс до ЄС і НАТО закріплені у Конституції, але знову нагадав про референдум, який збирається влаштувати щодо вступу в НАТО, де українці самі мають вирішити, чи треба їм це.

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    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави.

    Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом Зеленський запевнив, що Україна буде продовжувати європейську та євроатлантичну інтеграцію і буде проводити для цього низку реформ.

    П’ятий президент України Петро Порошенко напередодні візиту глави держави Володимира Зеленського до Брюсселя побажав йому успіхів у збереженні попередніх напрацювань української влади.

     

     

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    ЄС спорт НАТО Брюссель Володимир Зеленський президент
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