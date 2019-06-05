Візит у Брюссель. Зеленський пішов у спортзал



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Президент Володимир Зеленський поспілкувався із студією українського каналу із спортзали в Брюсселі

Президент під першого офіційного візиту за кордон відвідав спортзал

Президент України Володимир Зеленський почав сьогоднішній ранок у спортзалі, звідки вийшов у прямий ефір каналу 1+1.

Розмову він почав з жартів, але потім висловив співчуття родині хлопчика із Переяслав-Хмельницького, який загинув від кулі поліцейського.

«Всі повинні бути кримінально покарані», - закликав президент.

Потім Зеленський ще раз наголосив, що курс до ЄС і НАТО закріплені у Конституції, але знову нагадав про референдум, який збирається влаштувати щодо вступу в НАТО, де українці самі мають вирішити, чи треба їм це.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави.

Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом Зеленський запевнив, що Україна буде продовжувати європейську та євроатлантичну інтеграцію і буде проводити для цього низку реформ.

П’ятий президент України Петро Порошенко напередодні візиту глави держави Володимира Зеленського до Брюсселя побажав йому успіхів у збереженні попередніх напрацювань української влади.