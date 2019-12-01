У Кремлі кажуть, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше»



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Зустріч може посприяти знаходженню «розв’язок» у ключових проблемних питаннях – Пєсков

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним у Парижі відбудеться, але її формат стане відомий ближче до дати саміту «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція, РФ).

Про це заявив у неділю прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

«Так чи інакше Путін і Зеленський поспілкуються. У разі Путіна і Зеленського це набагато важливіше, ніж антураж зустрічі. Яким буде антураж, яким буде формат, напевне про це буде досягнуто домовленості вже ближче до самої зустрічі», – сказав він.

Пєсков також відзначив, що зустріч може посприяти знаходженню «розв’язок» у ключових проблемних питаннях. «Можна припустити, що це буде зустріч не заради того, щоб все завести в глухий кут, а щоб дійсно спробувати знайти якісь розв’язки», – заявив він.

Раніше Пєсков повідомив, що Зеленський і Путін під час зустрічі в Парижі можуть обговорити проблемні аспекти газових переговорів двох країн.

Саміт «нормандської четвірки» відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».