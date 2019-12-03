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    Кулеба заявив, що Зеленський і Путін можуть зустрітися у Парижі тет-а-тет

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    У Парижі може відбутися окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна - Кулеба заявив, що Зеленський і Путін можуть зустрітися у Парижі тет-а-тет
    У Парижі може відбутися окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна

    Окрема зустріч Зеленського і Путіна може статися на саміті незаплановано

    Віце-прем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.

    Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

    «Якщо для захисту інтересів України потрібно буде проводити зустріч, то вона буде, якщо це дозволить зробити крок вперед. Жодну спробу розколоти нас і наших партнерів, жодну спробу створити в українців враження, що щось вирішують за їх спиною, не допустять», – сказав віцепрем’єрміністр.

    Він додав, що свідченням того, що під час нормандського саміту можуть досягнути певного прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі є саме створення умов для проведення відповідних переговорів.

    Напередодні у Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

    Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

    Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».


    саміт Путін Володимир Зеленський президент Дмитро Кулеба
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