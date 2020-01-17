Зеленський вимагає за два тижні встановити причетних до прослуховування Гончарука



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Зустрічі представників уряду та НБУ з президентом Фото: president.gov.ua

Президент вимагає від правоохоронних органів встановити причетних до запису розмов прем'єра

Президент України Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський вимагає встановити причетних до запису розмов Гончарука та представників Національного банку України.

Зеленський вимагає за два тижні встановити причетних до прослуховування Гончарука

У повідомленні Офісу президента вказано, що відповідне завдання Зеленський поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони.

Крім того, президент зауважив, що в межах кримінального провадження має бути чітко встановлене коло осіб, які були присутні на переговорах, і з’ясовані обставини, за яких вони відбувалися.

Як повідомлялося, прем'єр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

В Офісі президента підтвердили отримання цієї заяви та зазначили, що глава держави її розгляне.

Згідно із ст.115 Конституції України, прем’єр-міністр, інші члени Кабінету міністрів мають право заявити Верховній Раді про свою відставку. Відставка прем’єр-міністра, прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабінету міністрів мають наслідком відставку всього складу уряду. У цих випадках парламент здійснює формування нового складу Кабінету міністрів у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.

Уряд, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів.