Зеленський отримав заяву прем'єра Гончарука про відставку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Гончарук: я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в парламент Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо

Президент України Володимир Зеленський отримав подане прем’єрміністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Про це йдеться у Twitter Офісу президента.

«Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що прем'єрміністр Олексій Гончарук подав заяву про відставку. При цьому прем'єр зазначив, що чинний склад Кабінету міністрів є командою порядних людей, проте багатьом групам впливу вигідно, щоб це мало інший вигляд.

Також Гончарук наголосив, що основним викликом є остаточне подолання корупції в державному секторі. За його словами, прояви корупції залишилися тільки на нижніх рівнях.

Раніше міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявив, що атака на прем`єрміністра Олексія Гончарука іде від тих, хто хоче поставити на його місце нечесну і більш лояльну людину.

До слова, п'ятий президент, лідер «Європейської солідарності», народний депутат Петро Порошенко заявив, що уряд Олексія Гончарука атакує один із олігархів та Росія.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.



