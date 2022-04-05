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    Зеленський виступив у Раді безпеки ООН

    Зеленський виступив у Раді безпеки ООН
    фото скріншот відео

    Президент розповів світові про злочини, які Росія чинить на території України

    Президент Володимир Зеленський сьогодні, 5 квітня, виступив на засіданні Ради безпеки ООН по відеозв’язку. Президент розповів про воєнні злочини, які Росія чинить на території України, зокрема у звільненому місті Буча.

    «Я звертаюся до вас від імені народу, яккий щодня вшановує загиблих мирних людей, яких вбивали пострілом у потилицю чи око після катувань. Яких розстрілювали просто на вулицях, яких кидали у криниці просто для того, щоб вони там загинули у стражданнях…Яким відрізали кінцівки, перерізали горло, ґвалтували і вбивали на очах у своїх дітей. Чим це відрізняється від того, що робили терористи Даіш на захопленій ними території?! Хіба що тим, що це робить постійний член ради організації об’єднаних націй», – сказав Зеленський.

    Велика Британія скликала засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні. На ньому говорять про збільшення кількості доказів про воєнні злочини держави-агресорки в українських містах.

    Нагадаємо, в Європарламенті звинуватили РФ в геноциді українців і закликали позбавити права вето в ООН.

    Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

    Британськ розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.

    Між іншим, волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

    Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

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    Теги: росія окупанти ООН війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський виступив у Раді безпеки ООН