Волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі
Опрюлюднено особисті дані командира російської бригади, яка катувала українців у Бучі
За попередньою інформацією, звірства в Бучі, що на Київщині, чинила 64 окрема мотострілецька бригада Росії. Волонтери InformNapalm знайшли дані командира тієї бригади, яка чинила звірства у Бучі. Йдеться про 64 окрему мотострілецьку бригаду військової частини 51460. Командир у них – підполковник Омуреков Азатбек Асанбекович.
Його дані:
- адреса електронної пошти: [email protected];
- адреса: село Князе-Волконське Хабаровського району, проїзд Мотострілецький, будинок 3;
- телефон: (4212) 397103.
#Україна #УкраїнаПереможе #Ukraine— InformNapalm (@InformNapalm) April 3, 2022
Волонтери InformNapalm знайшли дані командира в/ч 51460, 64-та окрема мотострілецька бригада, яка за попередніми даними скоїла воєнні злочини в м.#Буча, Київської області.
підполковник Омуреков Азатбек Асанбековичhttps://t.co/GUzLmMwxBD pic.twitter.com/v8AQCCQJpr
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович опублікував перелік російських частин та бригад російських збройних сил, які вчиняли воєнні злочини у Бучі, Ірпені та Гостомелі.
Ідеться про:
- 64 омсбр 35 армії Східного військового округу;
- 5 отбр 36 армії Східного ВО;
- 331 вдп 98 вдд;
- 137 вдп 106 вдд;
- 104 и 234 дшп 76 дшд;
- 14 и 45 обрспн;
- 63 опОН Росгвардії;
- 155 обрмп Тихокеанського флота;
- 74 омсбр (Юрга);
- 31 одшбр;
- 141 опсн імені кадирова.
Нагадуємо, що ще 25 лютого InformNapalm опублікував 3 таблиці з даними на понад 100 000 російських військових . Орієнтовно ця база актуального стану на 2018 рік, тобто в ній може не бути тих, хто підписав контракти після 2018 року і, навпаки, в цей час може бути тихою, хто служить до 2018 року.
Для фіксації та документування військових злочинів українські спецслужби визначили розташування підрозділів російських окупантів. Українські спецслужби зібрали дані про підрозділи армії РФ, що вчинили звірства в низці областей України. До списку потрапили 11 бригад, полків і дивізій.
На вулицях звільненої від окупантів Бучі виявили тіла вбитих мирних жителів зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що росіяни ґвалтували і катували людей. Їхніми жертвами ставали і чоловіки, і жінки, і малі діти. Окупанти навіть мінували вже вбитих українців.
Нагадаємо, слідчі вивезли з Київщини 410 тіл вбитих мирних мешканців.
Як відомо, мешканці Ірпеня розповіли про звірства російських військових (відео).
Тим часом Росія клеїть дурня і сама скликає Радбез ООН щодо звірств у Бучі. Начебто їх вчинили «українські націоналісти».
До слова, Зеленський кличе Меркель і Саркозі у Бучу подивитися, до чого призводять поступки Росії (відео).