Волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі

За попередньою інформацією, звірства в Бучі, що на Київщині, чинила 64 окрема мотострілецька бригада Росії. Волонтери InformNapalm знайшли дані командира тієї бригади, яка чинила звірства у Бучі. Йдеться про 64 окрему мотострілецьку бригаду військової частини 51460. Командир у них – підполковник Омуреков Азатбек Асанбекович.

Його дані:

#Україна #УкраїнаПереможе #Ukraine Волонтери InformNapalm знайшли дані командира в/ч 51460, 64-та окрема мотострілецька бригада, яка за попередніми даними скоїла воєнні злочини в м. #Буча , Київської області. підполковник Омуреков Азатбек Асанбекович https://t.co/GUzLmMwxBD pic.twitter.com/v8AQCCQJpr

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович опублікував перелік російських частин та бригад російських збройних сил, які вчиняли воєнні злочини у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

Ідеться про:

Нагадуємо, що ще 25 лютого InformNapalm опублікував 3 таблиці з даними на понад 100 000 російських військових . Орієнтовно ця база актуального стану на 2018 рік, тобто в ній може не бути тих, хто підписав контракти після 2018 року і, навпаки, в цей час може бути тихою, хто служить до 2018 року.

Для фіксації та документування військових злочинів українські спецслужби визначили розташування підрозділів російських окупантів. Українські спецслужби зібрали дані про підрозділи армії РФ, що вчинили звірства в низці областей України. До списку потрапили 11 бригад, полків і дивізій.

На вулицях звільненої від окупантів Бучі виявили тіла вбитих мирних жителів зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що росіяни ґвалтували і катували людей. Їхніми жертвами ставали і чоловіки, і жінки, і малі діти. Окупанти навіть мінували вже вбитих українців.

Нагадаємо, слідчі вивезли з Київщини 410 тіл вбитих мирних мешканців.

Як відомо, мешканці Ірпеня розповіли про звірства російських військових (відео).

Тим часом Росія клеїть дурня і сама скликає Радбез ООН щодо звірств у Бучі. Начебто їх вчинили «українські націоналісти».

До слова, Зеленський кличе Меркель і Саркозі у Бучу подивитися, до чого призводять поступки Росії (відео).