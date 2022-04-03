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    Події в Україні

    Спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині

    Вбиті росіянами цивільні українці на вулицях звільненої Бучі - Спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині
    Вбиті росіянами цивільні українці на вулицях звільненої Бучі
    фото з відкритих джерел

    Російські окупанти з 11 бригад, полків і дивізій катували та вбивали мирних мешканців

    Для фіксації та документування військових злочинів українські спецслужби визначили розташування підрозділів російських окупантів. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

    Українські спецслужби зібрали дані про підрозділи армії РФ, що вчинили звірства в низці областей України. До списку потрапили 11 бригад, полків і дивізій.

    Розташування російських підрозділів:

    • Бородянка – 36-та окрема мотострілецька бригада (Борзя);
    • Буча – 64-та окрема мотострілецька бригада (Хабаровський край);
    • Ірпінь-Гостомель – 217-й гвардійський повітряно-десантний полк (Іваново);
    • Житомирська траса – 5-та окрема танкова бригада (Улан-Уде);
    • Іванків-Розважів – 155-та окрема бригада морської піхоти (Владивосток);
    • Велика Димерка – 228-й мотострілковий полк (Єкатеринбург);
    • Згурівщина – 21-та окрема мотострілецька бригада (Оренбург);
    • Новий Биків – 6-й гвардійський танковий полк (Чебаркуль);
    • Славутич – 74-та окрема мотострілецька бригада (Юрга);
    • Чернігів – 35-та окрема мотострілецька бригада (Алейськ) та 55-та окрема мотострілецька бригада (Тува);
    • Ніжин-Прилуки – 90-та танкова дивізія (Єкатеринбург).

    Раніше також радник голови Офісу президента Олексій Арестович оприлюднив список військових частин та підрозділів збройних сил РФ та Росгвардії, які вчинили військові злочини в на Київщині в Бучі, Гостомелі, Ірпені.

    Нагадаємо, слідчі вивезли з Київщини 410 тіл вбитих мирних мешканців.

    Як відомо, мешканці Ірпеня розповіли про звірства російських військових (відео).

    Тим часом Росія клеїть дурня і сама скликає Радбез ООН щодо звірств у Бучі. Начебто їх вчинили «українські націоналісти».

    До слова, Зеленський кличе Меркель і Саркозі у Бучу подивитися, до чого призводять поступки Росії (відео).

    Читайте також: «Зв’язували руки, ставили спиною і розстрілювали просто на вулиці». Інтерв’ю з мером звільненої Бучі
    Теги: росія окупанти війна Буча Україна Чернігів Facebook окупація #stoprussia
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    Спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині