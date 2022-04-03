Спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині

Російські окупанти з 11 бригад, полків і дивізій катували та вбивали мирних мешканців

Для фіксації та документування військових злочинів українські спецслужби визначили розташування підрозділів російських окупантів. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

Українські спецслужби зібрали дані про підрозділи армії РФ, що вчинили звірства в низці областей України. До списку потрапили 11 бригад, полків і дивізій.

Розташування російських підрозділів:

Бородянка – 36-та окрема мотострілецька бригада (Борзя);

Буча – 64-та окрема мотострілецька бригада (Хабаровський край);

Ірпінь-Гостомель – 217-й гвардійський повітряно-десантний полк (Іваново);

Житомирська траса – 5-та окрема танкова бригада (Улан-Уде);

Іванків-Розважів – 155-та окрема бригада морської піхоти (Владивосток);

Велика Димерка – 228-й мотострілковий полк (Єкатеринбург);

Згурівщина – 21-та окрема мотострілецька бригада (Оренбург);

Новий Биків – 6-й гвардійський танковий полк (Чебаркуль);

Славутич – 74-та окрема мотострілецька бригада (Юрга);

Чернігів – 35-та окрема мотострілецька бригада (Алейськ) та 55-та окрема мотострілецька бригада (Тува);

Ніжин-Прилуки – 90-та танкова дивізія (Єкатеринбург).

Раніше також радник голови Офісу президента Олексій Арестович оприлюднив список військових частин та підрозділів збройних сил РФ та Росгвардії, які вчинили військові злочини в на Київщині в Бучі, Гостомелі, Ірпені.

Нагадаємо, слідчі вивезли з Київщини 410 тіл вбитих мирних мешканців.

Як відомо, мешканці Ірпеня розповіли про звірства російських військових (відео).

Тим часом Росія клеїть дурня і сама скликає Радбез ООН щодо звірств у Бучі. Начебто їх вчинили «українські націоналісти».

До слова, Зеленський кличе Меркель і Саркозі у Бучу подивитися, до чого призводять поступки Росії (відео).