Різанина в Бучі. Британія скликає засідання Радбезу ООН

Велика Британія, яка головує в Раді безпеки ООН, скликає у вівторок, 5 квітня, засідання Радбезу для обговорення масових убивств, вчинених російськими окупантами у Бучі на Київщині. Про це повідомила у Twitter постійний представник Великої Британії при Організації Об'єднаних Націй Барбара Вудворд.

«На завтра Велика Британія скликає засідання Ради Безпеки ООН на тему України. Ми обговоримо збільшення кількості доказів військових злочинів, у тому числі з Бучі. Ми будемо використовувати наше головування в Раді безпеки, щоб забезпечити прозорість, підзвітність і справедливість», – зазначено в повідомленні.

У відео, що розміщено у Twitter, Вудворд зазначила, що цими вихідними в репортажах з Бучі люди побачили, як беззбройних українських мирних жителів розстрілювали зі зв'язаними за спиною руками.

«Понад 800 тіл залишено на вулиці або скинуто у братські могили. Жінок ґвалтували на очах у їхніх дітей», –- наголосила амбасадор.

The UK will call a #UNSC meeting tomorrow on #Ukraine. We will discuss the mounting evidence of war crimes, including from #Bucha.



We'll use our Presidency of the Security Council to ensure there is transparency, accountability and that justice is done. pic.twitter.com/eyQoDne7tX