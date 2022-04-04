Різанина в Бучі. Британія скликає засідання Радбезу ООН

Британія скликає Радбез ООН для обговорення звірств військових РФ у Бучі

На Радбезі ООН обговорять збільшення доказів воєнних злочинів російських військ в Україні

Велика Британія, яка головує в Раді безпеки ООН, скликає у вівторок, 5 квітня, засідання Радбезу для обговорення масових убивств, вчинених російськими окупантами у Бучі на Київщині. Про це повідомила у Twitter постійний представник Великої Британії при Організації Об'єднаних Націй Барбара Вудворд.

«На завтра Велика Британія скликає засідання Ради Безпеки ООН на тему України. Ми обговоримо збільшення кількості доказів військових злочинів, у тому числі з Бучі. Ми будемо використовувати наше головування в Раді безпеки, щоб забезпечити прозорість, підзвітність і справедливість», – зазначено в повідомленні.

У відео, що розміщено у Twitter, Вудворд зазначила, що цими вихідними в репортажах з Бучі люди побачили, як беззбройних українських мирних жителів розстрілювали зі зв'язаними за спиною руками.

«Понад 800 тіл залишено на вулиці або скинуто у братські могили. Жінок ґвалтували на очах у їхніх дітей», –- наголосила амбасадор.

The UK will call a #UNSC meeting tomorrow on #Ukraine. We will discuss the mounting evidence of war crimes, including from #Bucha.



We'll use our Presidency of the Security Council to ensure there is transparency, accountability and that justice is done. pic.twitter.com/eyQoDne7tX — Ambassador Barbara Woodward (@BWoodward_UN) April 4, 2022

Засідання Ради Безпеки ООН на запит України пройде 5 квітня о 17:00, така інформація опублікована у програмі роботи організації.

Росія звернулась до керівництва ООН з вимогою провести термінове засідання Радбезу у справі про розстріли в Бучі.

Москва відкидає причетність своїх військ до військових злочинів проти мирних мешканців у захоплених РФ українських містах.

Інформацію про тортури, зґвалтування та вбивства українців у Бучі російське військове командування називає «провокацією». На думку Москви, зазначені злочини скоїли «неонацисти».

Велика Британія, яка наразі головує в Радбезі ООН, відмовила Росії у проведенні засідання про нібито «провокації» в Бучі. Кремль продовжує заперечувати свою причетність до масових розстрілів мирних жителів.

Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

Британськ розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.

Між іншим, волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

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