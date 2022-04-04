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    Різанина в Бучі. Британія скликає засідання Радбезу ООН

    Британія скликає Радбез ООН для обговорення звірств військових РФ у Бучі - Різанина в Бучі. Британія скликає засідання Радбезу ООН
    Британія скликає Радбез ООН для обговорення звірств військових РФ у Бучі
    фото з відкритих джерел

    На Радбезі ООН обговорять збільшення доказів воєнних злочинів російських військ в Україні

    Велика Британія, яка головує в Раді безпеки ООН, скликає у вівторок, 5 квітня, засідання Радбезу для обговорення масових убивств, вчинених російськими окупантами у Бучі на Київщині. Про це повідомила у Twitter постійний представник Великої Британії при Організації Об'єднаних Націй Барбара Вудворд.

    «На завтра Велика Британія скликає засідання Ради Безпеки ООН на тему України. Ми обговоримо збільшення кількості доказів військових злочинів, у тому числі з Бучі. Ми будемо використовувати наше головування в Раді безпеки, щоб забезпечити прозорість, підзвітність і справедливість», – зазначено в повідомленні.

    У відео, що розміщено у Twitter, Вудворд зазначила, що цими вихідними в репортажах з Бучі люди побачили, як беззбройних українських мирних жителів розстрілювали зі зв'язаними за спиною руками.

    «Понад 800 тіл залишено на вулиці або скинуто у братські могили. Жінок ґвалтували на очах у їхніх дітей», –- наголосила амбасадор.

    Засідання Ради Безпеки ООН на запит України пройде 5 квітня о 17:00, така інформація опублікована у програмі роботи організації.

    Росія звернулась до керівництва ООН з вимогою провести термінове засідання Радбезу у справі про розстріли в Бучі.

    Москва відкидає причетність своїх військ до військових злочинів проти мирних мешканців у захоплених РФ українських містах.

    Інформацію про тортури, зґвалтування та вбивства українців у Бучі російське військове командування називає «провокацією». На думку Москви, зазначені злочини скоїли «неонацисти».

    Велика Британія, яка наразі головує в Радбезі ООН, відмовила Росії у проведенні засідання про нібито «провокації» в Бучі. Кремль продовжує заперечувати свою причетність до масових розстрілів мирних жителів.

    Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

    Британськ розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.

    Між іншим, волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

    Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

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    Теги: росія окупанти Київ ООН війна путін Велика Британія Радбез ООН Україна окупація #stoprussia
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    Різанина в Бучі. Британія скликає засідання Радбезу ООН