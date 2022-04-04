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    Події в Україні

    Путін планував страти під час вторгнення в Україну – британська розвідка

    Багатьом мешканцям Бучі рашисти зв'язували руки перед вбивством - Путін планував страти під час вторгнення в Україну – британська розвідка
    Багатьом мешканцям Бучі рашисти зв'язували руки перед вбивством
    фото з відкритих джерел

    Повідомлення про вбивства цивільних російськими окупантами жахають світ

    У плани президента Росії Володимира Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну входили страти. Їх мали здійснювати як російські військові, так і співробітники спецслужб. Про це у Twitter повідомив голова британської розвідки MI6 Річард Мур.

    Таким чином він прокоментував звірства російських окупантів у Бучі, Ірпені та інших містах України.

    «Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими та спецслужбами. Повідомлення про страти цивільних осіб, що надходять зі звільнених районів, жахають та лякають», – написав він.

    Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс приголомшена звірствами російських загарбників. Вона заявила про необхідність притягти до відповідальності винних у військових злочинах, скоєних у Бучі, Ірпені та інших українських містах.

    Нагадаємо, міський голова Бучі Анатолій Федорук в інтерв’ю «Главкому» повідомив, що в братських могилах похоронено 287 мирних людей, яких вбили російські окупанти. Дві могили вирили у дворах мікрорайонів міста.

    Слідчі вивезли з Київщини 410 тіл вбитих мирних мешканців.

    Українські спецслужби зібрали дані про підрозділи армії РФ, що вчинили звірства в ряді областей України. До списку потрапили 11 бригад, полків і дивізій.

    Також радник голови Офісу президента Олексій Арестович оприлюднив список військових частин та підрозділів збройних сил РФ та Росгвардії, які вчинили військові злочини в на Київщині в Бучі, Гостомелі, Ірпені.

    Тим часом Росія клеїть дурня і сама скликає Радбез ООН щодо звірств у Бучі. Начебто їх вчинили «українські націоналісти».

    До слова, Зеленський кличе Меркель і Саркозі у Бучу подивитися, до чого призводять поступки Росії.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Путін планував страти під час вторгнення в Україну – британська розвідка