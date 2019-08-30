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    Зеленський визначив перелік невідкладних для розгляду законопроєктів

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    Володимир Зеленський - Зеленський визначив перелік невідкладних для розгляду законопроєктів
    Володимир Зеленський

    Щодо кожного із законопроєктів народні депутати прийняли рішення про скорочення строків розгляду

    Президент України Володимир Зеленський звернувся до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з листом, у якому визначив як невідкладні для позачергового розгляду низку проєктів законів.

    Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

    «Під час першого пленарного засідання Верховної Ради України Голова парламенту Дмитро Разумков повідомив, що до Верховної Ради надійшов лист від Президента України Володимира Зеленського від 29 серпня 2019 року з переліком законопроєктів, визначених як невідкладні для позачергового розгляду Верховною Радою», - йдеться у повідомленні.

    Щодо кожного із законопроєктів народні депутати прийняли рішення про скорочення строків розгляду та доручили комітетам, до предметів відання яких належать дані законодавчі акти, терміново підготувати їх до розгляду.

    Зазначається, що тексти зазначених проєктів законів будуть оприлюднені під час надання їх для опрацювання комітетами.

    Спікер Верховної ради 9 скликання Дмитро Разумков закрив перше пленарне засідання парламенту.

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