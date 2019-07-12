Зеленський вперше у якості президента прибув до Дніпра



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Зеленський прибув до Дніпра, 12 липня

У аеропорту Дніпра Зеленського зустрічали мер міста Борис Філатов, міські депутати та чиновники

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 липня, прибув з візитом до Дніпра.

У аеропорту Дніпра главу держави зустрічали мер міста Борис Філатов, депутати та чиновники міської та обласної ради.

Зеленський у Дніпрі проведе огляд ремонту Нового мосту. Після цього запланований огляд будівництва об'їзної Дніпра та поїздка на нараду до Кривого Рогу.

Раніше Філатов повідомляв, що Зеленський в курсі проблем жителів Дніпра, що пов'язані з відсутністю нормального повітряного сполучення, та займається їх вирішенням.

Нагадаємо, 10 липня під час зустрічі з активом Київської області Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка. Причиною цього стала його судимість за «розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень».

«Вийдіть звідси. Выйди отсюда, розбійник ти. Погано чуєш мене?» - звернувся Зеленський до Годунка під аплодисменти присутніх в залі.

Виходячи з зали секретар міськради нагадав, що Зеленський казав, що тепер всі «президенти». На це Зеленський відповів: «Ти - точно не президент. У президента немає криміналу. Іди гуляй, господи».

Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента. Потім він повідомив, що змінив свою позицію.